Si è tenuto presso la sede nazionale di Confagricoltura a Roma l’incontro istituzionale promosso dal Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla nell’ambito del progetto europeo REG. EU 1144/2014 “Citrus Fruits for Wellness”.

Un’occasione per valorizzare nella capitale la singolare eccellenza delle Arance Rosse di Sicilia IGP e per promuovere un dialogo concreto tra istituzioni, mondo agricolo e new media.

L’iniziativa si è svolta tra le mura della preziosa cornice di Sala Serpieri, nel cinquecentesco Palazzo Della Valle, luogo simbolo del legame storico tra Confagricoltura e il variegato mondo dell’agricoltura italiana, che richiama la figura e l’opera dell’economista agrario Arrigo Serpieri, riferita soprattutto al suo contributo verso l’innovazione e la sostenibilità del settore.

Protagonista dell’incontro è stato il Vicepresidente nazionale di Confagricoltura, Sandro Gambuzza, che ha sottolineato il ruolo cruciale svolto dall’associazione per la valorizzazione dell’Arancia Rossa di Sicilia IGP, ribadendo l’importanza di sostenere i produttori nella promozione del marchio IGP e nella tutela della filiera certificata.

Di rilievo anche la presenza di Elena Eloisa Albertini, Vicepresidente del Consorzio di Tutela Arancia Rossa di Sicilia IGP, che ha evidenziato la sfida rappresentata dalla gestione di una filiera composta da oltre 500 produttori, sottolineando la necessità di una comunicazione efficace per sensibilizzare i consumatori europei, soprattutto i più giovani, sui benefici salutistici di questo frutto unico.

A fare da cassa di risonanza ai due autorevoli rappresentanti è stato il Direttore del Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla, Salvatore Rapisarda, intervenendo sull’importanza della diffusione della cultura della qualità certificata, della tracciabilità e del legame autentico tra prodotto e territorio, sottolineando che “il marchio IGP rappresenta una garanzia non solo per i consumatori, ma anche per le nostre imprese agricole che investono ogni giorno in qualità e sostenibilità.”

Un tema chiave affrontato durante l’incontro è stato quello che vede come primo fronte di intervento il coinvolgimento delle scuole e dei giovani.

A tal proposito, l’esperto di campagne promozionali, Stefano Maestri, ha illustrato le attività previste dal progetto per promuovere tra i banchi scolastici il consumo di spremute naturali di Arancia Rossa di Sicilia IGP.

A coordinare l’incontro, posto sotto forma di talk, sono stati due giornalisti esperti nel settore agroalimentare e della comunicazione sociale, Valerio Caparelli e Salvo Falcone, che con le loro interviste ai presenti hanno fatto conoscere i punti di forza del progetto, partendo dal ripercorrere le tappe già realizzate in Italia da “Citrus Fruits for Wellness” e anticipando ai presenti quelle che saranno le attività promozionali previste in Germania.

L’evento divulgativo è stato aperto e concluso da un suggestivo momento musicale, particolarmente apprezzato dal pubblico intervenuto per le sonorità tipicamente siciliane, che sono risuonate tra le mura di Sala Serpieri, impreziosite dalla voce della cantautrice Gloria Santangelo: per l’occasione, l’artista siciliana si è esibita eseguendo tre brani in versione acustica, tra cui il suo nuovo singolo di successo, “Mavaria”, con cui ha accompagnato i presenti nel magico mondo delle canzoni di tradizione di Sicilia, simbolo iconografico e immaginifico dell’identità culturale di una terra che conserva legami profondi e radicati con i popoli che l’hanno conquistata e abitata.

L’incontro si è poi concluso con un momento di confronto e networking tra i rappresentanti delle istituzioni, del Consorzio Euroagrumi O.P. di Biancavilla e degli operatori del settore, confermando l’impegno condiviso per una filiera agrumicola Made in Italy sempre più sostenibile, certificata e proiettata sui mercati internazionali.





Luogo: Sede nazionale Confagricoltura, Corso Vittorio Emanuele II – Roma

