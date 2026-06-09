In Sicilia c’è un pane che nasce per essere esposto ancora prima di essere mangiato, che racconta luoghi, tradizioni e la storia di un’intera comunità. Dal 19 al 20 giugno 2026, il Comune di Salaparuta, in provincia di Trapani, si trasforma nel cuore pulsante della cultura popolare siciliana con il progetto “Arte dei Pani Votivi 2026 – Salaparuta”. Due giorni ricchi di appuntamenti per custodire, valorizzare e tramandare una delle tradizioni identitarie più affascinanti e profonde del territorio: la devozione legata ai pani cerimoniali e agli storici Altari di San Giuseppe.





Attraverso laboratori, convegni, mostre, degustazioni e percorsi nella memoria, l’evento si propone come un ponte tra passato e futuro, favorendo la trasmissione intergenerazionale dei saperi e promuovendo Salaparuta come meta d’eccellenza per il turismo esperienziale. Partecipare significa immergersi in un’atmosfera autentica, dove il profumo del pane appena sfornato si mescola alle note del vino locale e ai racconti di un tempo che merita di essere ricordato.





Il programma prende il via nel pomeriggio di venerdì 19 giugno, dalle ore 17.00 alle 18.00, all’interno dell’Aula Consiliare del Comune di Salaparuta, con un laboratorio e dimostrazioni dal vivo. La riflessione si sposta poi, dalle 18.00 alle 20.30, sulla devozione popolare e sul significato spirituale degli Altari di San Giuseppe, grazie a un convegno sui Pani Votivi. Presenti Fra Giuseppe Sanzone, originario di Salaparuta e padre Giovanni Butera, parroco di Salaparuta, l’architetto Giuseppe Verde e il giornalista Gaetano Basile. Il 20 giugno invece dalle 18.30 viene allestita un’area food con banchi d’assaggio con i vini SALAPARUTA DOC e il Salaparuta Photo Point , un’installazione scenografica ispirata ai pani votivi e agli Altari di San Giuseppe. Nella piazzetta antistante l’ingresso del centro storico, verrà inaugurata un’installazione permanente composta da tre blocchi riportanti testi e contenuti dedicati alla storia di Salaparuta e alla memoria della comunità.





Per arrivare ai ruderi di Salaparuta bisogna evitare la strada provinciale 19, attualmente inagibile. Per questo motivo occorre pianificare l’itinerario arrivando da Santa Ninfa, Poggioreale o dal Cretto di Burri.

Luogo: Vari luoghi di Salaparuta (Tp), SALAPARUTA, TRAPANI, SICILIA

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