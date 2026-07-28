L'annuncio di Giovanni Malagò

Roberto Mancini è il primo nome per la panchina della Nazionale italiana. Lo ha annunciato il presidente della Figc Giovanni Malagò nel corso del Consiglio Federale riunito a Roma: “Sto parlando con Roberto Mancini per il ruolo di nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana di calcio”.

Mancini prima scelta

Nel suo intervento davanti al Consiglio, Malagò ha spiegato che l’ex commissario tecnico rappresenta la sua prima scelta, il primo nome della lista per il ‘dopo Pirlo’. Secondo alcune ricostruzioni diffuse nelle stesse ore, l’accordo sarebbe già definito.

Atteso anche il nome di Ranieri

Il secondo annuncio riguarda il ruolo di direttore tecnico, rimasto vacante dopo le dimissioni di Paolo Maldini. A breve è previsto che Malagò indichi Claudio Ranieri per quell’incarico.