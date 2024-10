A Santa Venerina si svolge la III^ Edizione del “Premio Giovanni Pappalardo”, indimenticabile figura di uomo, medico e Sindaco della cittadina. L’evento avrà luogo venerdì 25 ottobre alla Casa del Vendemmiatore ( Via Trieste n.22 )con inizio alle 18.30. Quest’anno il riconoscimento sarà conferito alla memoria del Dott. Prof. Mariano Raciti, Direttore Didattico, il quale ha ricoperto le cariche di Sindaco a Santa Venerina e Assessore Provinciale alla Pubblica Istruzione a Catania. La manifestazione è stata ideata dal dott. Sebastiano Pappalardo, responsabile della Gemas Management Srl, figlio del compianto Sindaco, che si è avvalso della collaborazione dell’Associazione Storia, Cultura e Sviluppo Territoriale e della Pro Loco di Santa Venerina. Il programma assai ricco di momenti rievocativi prevede numerosi interventi in memoria di Mariano Raciti tra cui Rosaria Di Bella, moglie del premiato; Giovanni Vecchio, ex preside, saggista e storico locale; Antonino Arcidiacono,ex sindaco; Giovanni Grasso e Antonino Russo,ex consiglieri comunali e assessori; Giuseppe Vecchio, Direttore del giornale “La Voce dello Jonio”. La conduzione è affidata al giornalista Rosario Sorace, Direttore del giornale on line “Clessidra2021″. Vi saranno intermezzi musicali di Gesuele Sciacca e Daniela Greco mentre alla fine interviene l’attuale sindaco di Santa Venerina Santo A. Raciti, figlio del premiato.





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.