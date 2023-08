Dopo la bellissima e partecipata esperienza dei primi di agosto, torna a Marsala il Seminario di recitazione tenuto dall’attrice Claudia Gusmano, protagonista, tra gli altri, del film “Primadonna”, lungometraggio di Marta Savina, che racconta, com’è noto, la storia della prima giovane donna che nella Sicilia degli anni Sessanta si ribellò alla violenza del matrimonio riparatore – per il quale è stata vincitrice, nell’ambito della 15^ edizione della rassegna “Bimbi belli – Esordi nel cinema italiano” di Nanni Moretti, nell’Arena Nuovo Sacher di Roma, del premio per la miglior interpretazione femminile. Le nuove date in programma sono il 7, l’8, il 9 e il 10 settembre, sempre negli stessi orari: dalle 20.30 alle 23.30. Chi fosse interessato a iscriversi può contattare il numero de Il Circoletto – sede dell’iniziativa – 333 7700375.

Come la scorsa volta Claudia Gusmano si dedicherà agli appassionati e a chi desidera perfezionare le proprie conoscenze o affinare le proprie capacità interpretative, con un tema specifico: “La Semplicità è un grande lavoro sulla Complessità”. L’appuntamento è, quindi, nei locali de Il Circoletto, in corso Giovanni Amendola 54, per la possibilità di confronto con un metodo che permette di capire come poter tirar fuori il meglio di sé con qualsiasi personaggio e su qualsiasi palco. Il Seminario è rivolto a tutti, senza limiti di età e/o di esperienza.

