Mercoledì 28 ottobre 2026, alle ore 10:30, si terrà a Siracusa un nuovo appuntamento del Cineforum organizzato nell’ambito del progetto FAMI n. 17 “Il Filo di Arianna”, gestito dalla Cooperativa Sociale Opera Prossima s.c.s., in collaborazione con il Consorzio Umana Solidarietà s.c.s., la Cooperativa Sociale Fatebene Fratelli e i Comuni di San Michele di Ganzaria, San Cono e Siracusa.

L’iniziativa, dedicata alla proiezione del film “Pelé”, diretto da Jeff e Michael Zimbalist, sarà ospitata nella sede dell’ARS – Centro di Formazione Professionale, in Via Re Ierone II, 59.

Attraverso il racconto della storia umana e sportiva di Pelé, la proiezione offrirà un’occasione di riflessione su temi quali la determinazione, il superamento delle difficoltà e l’importanza delle opportunità di crescita personale, valorizzando il cinema come strumento educativo e di inclusione sociale.

All’iniziativa prenderanno parte anche il Centro Interculturale di Aiuto ed Orientamento della Fondazione Siamo Mediterraneo Onlus, EMIAS – Euro Mediterranean Institute for Arts and Sciences, ANOLF Siracusa e Intercultural Studies Center.

L’appuntamento rientra nelle attività del progetto “Il Filo di Arianna”, finanziato nell’ambito del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2021-2027, Obiettivo Specifico 1. Asilo – Misura di Attuazione 1.b) Ambito di applicazione 1.e) – Intervento h) “Potenziamento dei servizi a favore dei MSNA”.

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