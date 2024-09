È stata magia al Teatro Antico di Taormina per lo spettacolo “Futura, Donne per Lucio”, andato in scena sabato 7 settembre. Un omaggio emozionante e coinvolgente al genio di Lucio Dalla che ha trasportato il pubblico in un viaggio musicale attraverso i capolavori del cantautore bolognese.



Al centro della scena la straordinaria Lidia Schillaci, cantautrice e interprete di rara potenza e sensibilità, che ha incantato il pubblico con la sua voce, capace di dar nuova vita alle immortali melodie di Dalla. Nota per le sue brillanti esibizioni nel celebre programma “Tale e Quale Show”e per aver calcato palchi nazionali e internazionali, la Schillaci ha confermato ancora una volta il suo talento unico, interpretando con intensità e passione ogni brano, trasmettendo emozioni profonde che hanno toccato l’anima degli spettatori.



Accompagnata dalla Women Orchestra, un’orchestra sinfonica interamente femminile diretta dalla talentuosa Alessandra Pipitone, la cantautrice ha portato in scena un recital dalle sonorità innovative, dove tradizione e sperimentazione si incontrano in un mix perfetto.



Ideato dalla stessa Schillaci, con gli arrangiamenti dei Maestri Fabrizio Lamberti e Valter Sivilotti, lo spettacolo aveva già emozionato il pubblico in vari teatri siciliani, ma la performance di Taormina ha segnato una tappa memorabile.



“Scrivere e portare in scena un progetto come questo- dichiara la cantautrice- è stata una sfida tanto impegnativa quanto gratificante. Lucio Dalla è un pilastro della musica italiana, e riuscire a onorare la sua arte con uno spettacolo che ne rispecchi la profondità e la genialità è stato un percorso complesso ma profondamente arricchente. Ogni volta che interpreto le sue canzoni mi sento travolta da un’emozione indescrivibile: è come se le sue parole e melodie fossero eterne, capaci di parlare direttamente al cuore di chiunque ascolti. Per me, cantare le sue poesie musicali non è solo un atto artistico, ma un omaggio sincero a un maestro che ha saputo trasformare le emozioni in musica.”



“Abbiamo fatto nostra la sperimentazione musicale del grande Lucio- aggiunge Alessandra Pipitone- rendendo le commistioni tra ritmica e sinfonica un connubio felice e pieno di energia. Ogni partitura intesse perfettamente le frasi musicali che dagli archi vanno ai fiati, alla chitarra solista, alla ritmica generale. Un’accoppiata che si è rivelata vincente, e che insieme alla voce potente e precisa di Lidia Schillaci, non può che catturare il cuore di tutti”.



A rendere la serata ancora più speciale è stata l’esibizione a sorpresa dell’artista di calibro internazionale Fabio Ingrassia, che- sulle note di “Tu non mi basti mai”- ha realizzato un ritratto del cantautore su una tela rotante a 360 gradi, dipingendo a testa in giù, nel suo inconfondibile stile. Un dipinto poi donato dall’artista al Direttore artistico Nuccio Anselmo. La standing ovation finale ha sigillato una serata indimenticabile, lasciando il pubblico emozionato e commosso. Produzione Sicilia Classica Festival in collaborazione con Asc Production.



Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.