Le previsioni Meteo

Metà gennaio all’insegna di un tempo instabile su gran parte d’Italia: mentre sulle Alpi occidentali arriva molta neve, al Sud e in Sicilia sono attese piogge, vento e temperature miti. Ma l’attenzione si sposta soprattutto all’inizio della prossima settimana, quando potrebbe arrivare una burrasca intensa sul versante ionico.

Che gennaio stiamo vivendo?

Un mese che, ancora una volta, sembra voler smentire l’inverno tradizionale. Freddo vero solo in montagna, soprattutto al Nord, e clima decisamente più mite al Centro-Sud. È questo il quadro tracciato da Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di IlMeteo.it, che parla di una fase “a tratti instabile”, ma con una costante ben precisa: temperature sopra la media stagionale, soprattutto al Centro-Sud e quindi anche in Sicilia.

Prime piogge e scenario in evoluzione

Nelle prossime ore il maltempo inizierà a farsi sentire soprattutto al Nord-Ovest e in Toscana, con piogge deboli ma diffuse. Gradualmente i fenomeni raggiungeranno anche la Sardegna, mentre sulle Alpi occidentali faranno la loro comparsa i primi fiocchi di neve.

Proprio sulle Alpi si aprirà una fase invernale più decisa: sono attesi almeno quattro giorni consecutivi di nevicate diffuse. Una situazione che contrasta nettamente con quanto accadrà al Sud.

La Sicilia, infatti, verrà coinvolta nel peggioramento in una fase successiva, con piogge sparse e cielo spesso coperto, ma senza freddo. Le temperature resteranno miti, con valori che potranno toccare anche i 18°C, soprattutto lungo le coste.

Weekend con piogge anche in Sicilia

Il fine settimana sarà caratterizzato da un ulteriore peggioramento sulle stesse aree già interessate dal maltempo.

In particolare:

Nord-Ovest: piogge diffuse e neve in montagna

Sud e Isole Maggiori: precipitazioni più frequenti

Centro: condizioni più variabili, con schiarite alternate a nubi

In Sicilia, il weekend sarà quindi segnato da ombrelli aperti, soprattutto tra sabato e domenica. Le piogge potranno risultare più insistenti lungo il versante ionico e nelle aree interne, mentre lungo le coste tirreniche non si escludono pause asciutte.

In sintesi, il tempo peggiore si concentrerà tra Nord-Ovest e Sud, mentre altrove il cielo potrà concedere anche qualche schiarita.

Neve abbondante sulle Alpi: accumuli importanti

Se al Sud domina la pioggia, sulle Alpi occidentali l’inverno farà sul serio.

Nel corso di quattro giorni, gli accumuli di neve potrebbero diventare rilevanti:

oltre un metro di neve fresca in alta quota

tra 40 e 50 centimetri a 1.500 metri, soprattutto in Piemonte

Una notizia positiva per il turismo invernale e per gli sciatori, che troveranno piste ben innevate. Gli esperti, però, invitano alla prudenza: l’aumento degli accumuli farà crescere anche il rischio valanghe, rendendo pericolose le attività fuori pista.

Il vero rischio da lunedì: burrasca sullo Ionio

La fase più delicata non è però il weekend. Le preoccupazioni maggiori arrivano dalle previsioni per l’inizio della prossima settimana. Tra lunedì e martedì, infatti, è attesa una burrasca di vento con mareggiate potenzialmente estreme tra la Sicilia orientale e la Calabria ionica.

Secondo alcuni modelli meteo marini, le onde potrebbero raggiungere un’altezza massima di 8-9 metri, una condizione classificata come “mare grosso”. A questo si aggiungerebbero raffiche di Scirocco vicine ai 90 km/h.

Un mix che rende lo scenario particolarmente critico per le coste ioniche siciliane.

Scirocco e mare agitato: perché è una combinazione pericolosa

Il vento di Scirocco è uno dei più temuti in Sicilia, soprattutto quando soffia con intensità elevate. Oltre a portare aria calda e umida, favorisce mareggiate violente sulle coste esposte a est e sud-est.

In caso di conferma delle previsioni, non si escludono:

difficoltà nei collegamenti marittimi

mareggiate con impatto su porti e lungomari

danni alle infrastrutture costiere

disagi alla viabilità nelle zone esposte

Come sottolineano i meteorologi, “si tratterebbe di un evento anomalo”, quindi non frequente per intensità e potenziale impatto.

Previsioni giorno per giorno

Venerdì 16

Nord: cielo coperto con piogge sparse al Nord-Ovest

Centro: molte nubi sulle regioni tirreniche, piogge isolate

Sud e Sicilia: cielo nuvoloso, piogge soprattutto su Sardegna e Sicilia

Sabato 17

Nord: piogge su Piemonte e Valle d’Aosta, neve in montagna

Centro: tempo in prevalenza stabile

Sud e Sicilia: piogge sul versante ionico e sulle Isole Maggiori

Domenica 18

Nord: piogge diffuse e neve sulle Alpi

Centro: nubi irregolari, piogge sul settore adriatico

Sud e Sicilia: piogge e rovesci, soprattutto sulle ioniche e sulle Isole Maggiori

Tendenza

Forte peggioramento al Sud, con rovesci intensi, burrasca di Scirocco e mareggiate.

Lo sapevi che…

Le mareggiate più forti in Sicilia sono spesso legate allo Scirocco

Onde di 8-9 metri sono considerate eventi rari nel Mediterraneo

Le temperature miti in inverno aumentano l’energia delle perturbazioni

La Sicilia ionica è tra le aree più esposte a questo tipo di eventi

FAQ – Le domande più cercate

In Sicilia farà freddo?

No, le temperature resteranno sopra la media, con valori miti.

Pioverà tutto il weekend?

Sono previste piogge a tratti, soprattutto sabato e domenica.

C’è rischio di mareggiate?

Sì, soprattutto a partire da lunedì sulla Sicilia orientale.

Il vento sarà forte?

Possibili raffiche di Scirocco fino a 90 km/h.

È una situazione da allerta?

È uno scenario da seguire con attenzione nei prossimi giorni.