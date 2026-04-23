Da oggi, 23 aprile, Instagram ha lanciato ufficialmente in Italia Instants, la nuova funzione che permette di condividere foto e brevi video in modo diretto, senza filtri e senza passaggi inutili. Il concetto è essenziale: si scatta con la fotocamera integrata dell’app e si invia. Niente editing, niente ritocchi, niente caricamento di immagini dal rullino. Il lancio per ora è limitato a Italia e Spagna, con l’intenzione dichiarata di espandersi globalmente in seguito.

Non è una rivoluzione tecnica. È una scelta di posizionamento: Instagram, la piattaforma che negli ultimi anni ha costruito la sua identità sulla cura estetica dei contenuti, sceglie di lanciare uno spazio in cui quella cura è esplicitamente vietata.

Come si usa Instants

La funzione è disponibile in due modi: direttamente dai Direct di Instagram, toccando l’icona del quadrato arrotondato in basso a destra, oppure tramite un’app dedicata su iOS, già scaricabile dall’App Store. Il funzionamento è identico in entrambi i casi.

Instants consente di scattare foto e registrare brevi video con un solo tocco, esclusivamente tramite la fotocamera integrata. Non è possibile caricare contenuti già presenti nel rullino, né applicare filtri o modifiche successive, ad eccezione dell’aggiunta di testo.

Una volta scattato il contenuto, si sceglie a chi inviarlo. Con Instants, gli utenti possono inviare una foto a un singolo amico o follower, a patto che il rapporto sia reciproco: entrambi devono seguirsi. In alternativa, si può scegliere la lista degli Amici più stretti, per una condivisione ancora più selettiva.

Cosa succede dopo l’invio

Le regole che governano la vita di un Instant sono più restrittive di qualsiasi altro formato già presente su Instagram. Le istantanee sono visualizzabili una sola volta e restano disponibili per un massimo di 24 ore, dopodiché scompaiono. Sul fronte delle interazioni, gli utenti possono reagire con “mi piace”, emoji o risposte tramite messaggi diretti. Non vengono inviate notifiche quando qualcuno visualizza un contenuto e non è consentito effettuare screenshot o registrazioni dello schermo.

È presente anche un Archivio Instants personale, accessibile dall’icona dei quattro quadrati in alto a destra nella fotocamera: permette di rivedere le proprie istantanee passate e, se lo si vuole, di pubblicare un recap nelle Storie di Instagram. Un collegamento tra il nuovo formato e l’ecosistema già esistente che Meta evidentemente non voleva tagliare del tutto.

Cosa cambia rispetto alle Storie

La differenza con le Storie è più profonda di quanto sembri. Le Storie restano visibili per un’intera giornata e possono essere riviste più volte, mentre gli Instants puntano tutto sull’unicità del momento. Anche l’interazione è più controllata: le reazioni sono limitate e non è prevista la possibilità di condivisione pubblica.

In sintesi: le Storie sono semi-pubbliche, replicabili, condivisibili. Gli Instants sono privati, usa e getta, non screenshottabili. Instagram li presenta come un ritorno alla condivisione immediata, senza filtri e senza costruzione, ma sceglie di confinare tutto dentro i messaggi privati, lasciando intatto il grande teatro pubblico fatto di immagini perfette, estetica controllata e contenuti costruiti.