A Trappeto è già tempo di estate e tutto è pronto per dare il benvenuto ufficiale alla bella stagione con la manifestazione “Welcome Back Summer 2026”, un ricco palinsesto di appuntamenti culturali, gastronomici e musicali che animerà le piazze e il lungomare nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 giugno. L’ingresso a tutte le aree e agli spettacoli musicali è gratuito.

L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, nasce in collaborazione con le realtà associative e produttive del territorio – tra cui l’Associazione Tridente, la Pro Loco Trappetum Cannamelarum, Ciccio’s Burger e il birrificio artigianale Bruno Ribadi – per offrire a cittadini, turisti e visitatori un weekend di festa, intrattenimento e valorizzazione delle eccellenze locali.





“Con il “Welcome Back Summer” – ha dichiarato il sindaco Santo Cosentino – inauguriamo ufficialmente l’arrivo dell’estate, confermando la nostra vocazione di borgo accogliente, vivace e a forte trazione turistica, non solo balneare. Abbiamo voluto mettere a sistema le migliori energie del territorio: la grande musica, le nostre piazze storiche affacciate sul mare e lo street food d’eccellenza, valorizzando brand locali che portano alto il nome della nostra terra. Un ringraziamento speciale va all’Associazione Tridente, alla Pro Loco, a tutte le altre coinvolte, alle associazioni di volontariato (Unac e Guardia Ambientale) e ai partner commerciali che collaborano attivamente con l’Amministrazione. Invitiamo tutti a Trappeto per vivere insieme due giorni di spensieratezza, buona cucina e grande spettacolo nel cuore del nostro splendido litorale”.





Nel dettaglio, il programma prevede: sabato 20 giugno, ore 18, in Piazza Scaro, l’apertura dell’area food con le specialità di Ciccio’s Burger e al via lo Show Cooking e il Festival della Birra a cura del rinomato birrificio artigianale Bruno Ribadi. Dalle ore 18:30 alle 21:30, in Piazza Marina, un pomeriggio musicale con il DJ SET con Asad e Mddiction. Dalle ore 22:00 alle 02:00, allo Scaro Marittimo, la serata entra nel vivo con il grande concerto e l’esibizione del gruppo Sensazione Stupenda.





Domenica 21 giugno: dalle 10:30 alle 13:00, Aula Consiliare – Palazzo Comunale, si terrà la Festa della Musica 2026 dal titolo “La voce dei luoghi”. Ore 12:00, Scaro Marittimo, appuntamento per gli appassionati delle due ruote con il Raduno Bike. Dalle 12:30 alle18:00, le vie del centro si popoleranno con le Esibizioni di gruppi musicali. A partire dalle 18:00 fino 20:30, sempre nel centro storico, intrattenimento pomeridiano con il DJ set di Sergio Riccobono e animazione musicale. Dalle 21:00 alle 21:30, area spettacolo, intrattenimento e pre-spettacolo a cura dei Parenti Street. Dalle 21:30 alle 23:30 grande chiusura del weekend con lo Spettacolo di Salvo Zacchino.

Nel corso di tutta la giornata, in Piazza Scaro e Piazza Umberto I, continueranno senza sosta lo street food di Ciccio’s Burger e lo Show Cooking con Festival della Birra di Bruno Ribadi.

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