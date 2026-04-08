Appuntamento strategico per leggere le dinamiche del mercato e favorire nuove opportunità di crescita, torna Travelexpo Borsa Globale dei Turismi, giunta alla ventottesima edizione, in programma da venerdì 10 a domenica 12 aprile al CDSHotels Città del Mare di Terrasini. Tre giornate di incontri, workshop, open forum e seminari che riuniranno operatori pubblici e privati del settore turistico, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del turismo come leva di sviluppo economico e sociale. Tutti i seminari e i convegni saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook di Travelnostop.com.

Ad aprire la manifestazione, venerdì 10 aprile, sarà la cerimonia inaugurale con l’avvio del salone espositivo. Prevista la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e del sindaco di Terrasini Giosuè Maniaci, insieme al presidente di Anci Sicilia Paolo Amenta, al presidente di Gesap Salvatore Burrafato ed ai numeri uno delle confederazioni regionali di Sicindustria, Luigi Rizzolo, Confcommercio, Gianluca Manenti e Confesercenti, Vittorio Messina, oltre a Gonzalo Ceballos Watling, direttore a Roma dell’Ente Spagnolo del Turismo.





Nella stessa giornata è fissata la presentazione ufficiale di ETIC-Ecoturismo in Comune, la nuova piattaforma digitale di governance territoriale che debutta online proprio in occasione di Travelexpo. Il progetto, realizzato da Logos srl Comunicazione e Immagine con il Ministero del Turismo, condiviso dall’assessorato regionale al Turismo, Anci Sicilia e Sicindustria, punta a mettere in rete l’offerta dei 391 comuni siciliani, creando una piazza virtuale in cui confluiscono opportunità di investimento, progetti, servizi e informazioni per turisti e stakeholder.

Nel pomeriggio spazio all’approfondimento sull’editoria digitale con il seminario della Federazione Editori Digitali, dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale e ai nuovi modelli dell’informazione nel turismo.





Il cuore del programma sarà sabato 11 aprile, con il seminario promosso da ISNART e Camera di Commercio di Palermo ed Enna sulla digitalizzazione e sugli strumenti per affrontare le trasformazioni del mercato turistico.

A seguire, l’Open Forum sulla “Civiltà del viaggio”, un percorso che punta a tradurre in pratica un modello di turismo più consapevole, sostenibile e condiviso, capace di coniugare sviluppo economico e rispetto dei territori. Un confronto che mira a passare dall’elaborazione dei principi alla loro applicazione concreta nelle politiche e nelle strategie del settore. L’incontro introdurrà anche il format Pecha Kucha, basato su presentazioni rapide e ad alto impatto visivo.





Nel pomeriggio, il secondo Open Forum sulla costruzione di una strategia condivisa di marketing territoriale, con il coinvolgimento delle principali associazioni di categoria e dei rappresentanti istituzionali.

La giornata conclusiva, domenica 12 aprile, si svolgerà con incontri tra operatori, attività di networking e momenti di confronto tra pubblico e privato, consolidando il ruolo di Travelexpo come piattaforma di relazione e sviluppo per il sistema turistico. Il programma completo su www.travelexpo.it.

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