Entra nel vivo a Ventimiglia di Sicilia la seconda edizione del Festival dei Due Borghi all’Anfiteatro Comunale, tra musica, teatro e spettacolo. La programmazione dell’Estate Ventimigliese, avviata dai primi di luglio e ricca di eventi, accompagnerà il borgo fino al 23 agosto.

Ha preso ufficialmente il via il 12 luglio scorso con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Siciliana la seconda edizione del Festival dei Due Borghi, la rassegna artistica ed estiva promossa dal Comune di Ventimiglia di Sicilia che fino al 9 agosto animerà le serate del paese con un programma dedicato alla musica, al teatro, alla danza e al cabaret. Tutti gli spettacoli del Festival si terranno presso l’Anfiteatro Comunale, cuore delle iniziative estive del borgo.

L’iniziativa rientra nell’Intervento 6 del progetto di rigenerazione culturale e sociale “Custodia del Futuro, Custodia di Beni Materiali ed Immateriali dei Comuni di Ventimiglia di Sicilia e Mezzojuso”, finanziato dal PNRR – Missione 1, Misura 2, Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi storici”, con il sostegno del Ministero della Cultura e dell’Unione Europea – Next Generation EU.





“Con questa seconda edizione del Festival dei Due Borghi – dichiara il Sindaco di Ventimiglia di Sicilia Gino Anzalone – la nostra Amministrazione ribadisce una scelta precisa: investire nella cultura come leva di rigenerazione e crescita per il territorio. Il programma unisce grande musica, teatro e intrattenimento, portando sul palco dell’Anfiteatro Comunale artisti e spettacoli capaci di coinvolgere il pubblico della nostra comunità e dell’intera provincia”.

Il Festival dei Due Borghi rappresenta il cuore della programmazione estiva ma l’Estate Ventimigliese 2026 propone un calendario ancora più ampio, con appuntamenti culturali, musicali, artistici, enogastronomici e legati alle tradizioni del territorio che accompagneranno cittadini e visitatori fino alla fine di agosto.





Tra gli appuntamenti, il 26 luglio è stato presentato il libro fotografico “Ventimiglia di Sicilia – Racconto di un Borgo” del fotografo palermitano Pucci Scafidi, seguito dallo spettacolo musicale “Brasil Fala Italiano” con Pamela Barone e Gianni La Rosa e da una degustazione di vini.

Il programma proseguirà il 31 luglio con lo spettacolo di Chris Clun “Toxoplasmosi”, il 1 agosto con il concerto estivo “Rossini Starter Pack” a cura dell’Associazione Musicale Rossini. Il 2 agosto doppio appuntamento con la sfilata di auto d’epoca per le vie del paese e, in serata, lo spettacolo teatrale comico “Metti che rinasco” di e con Sergio Vespertino, con musiche originali di Remo Anzovino.

Il 4 agosto sarà protagonista il teatro con il monologo brillante “Fuoco dell’interno – L’Inferno di Dante in versione ironica e in rima siciliana” di e con Sofia Muscato, mentre il 5 agosto spazio alla grande musica con il suggestivo concerto con archi e pianoforte “Gala Lirico – Accarezzare eternità”, immerso nell’atmosfera di migliaia di candele.





Il 6 agosto tornerà l’appuntamento con la Sfilata di Moda Creativa, giunta alla sua quattordicesima edizione. Il Festival entrerà poi nel vivo con una serata tutta da ballare “Sikul Dance Tarantella” il 7 agosto, il concerto “Not(t)e da Oscar” dedicato alle celebri colonne sonore del cinema l’8 agosto a cura dell’Associazione Amici della Musica, seguirà lo spettacolo di cabaret “Facciamo Curtigghiu” con I 4 Gusti il 9 agosto.

La programmazione continuerà anche dopo la conclusione del Festival con il concerto “Beatles Jazz Tribute” con Daria Biancardi e Giuseppe Milici il 10 agosto, il Canarino d’Oro – Edizione 2026 l’11 agosto, la serata dance Exes Solfuego il 12 agosto e l’appuntamento enogastronomico “I Sapori del Feudo di Calamigna – La Sagra di Ventimiglia di Sicilia” il 13 agosto.





Dal 14 al 16 agosto si svolgeranno i festeggiamenti in onore di Maria Santissima Madre della Grazia, mentre il 17 agosto sarà proposta la commedia teatrale “U Cumpari”. Il calendario proseguirà con le serate osservative dedicate all’astronomia il 21 agosto, con la gimkana di auto il 22 agosto e si concluderà il 23 agosto con la decima edizione di “Tramonti con Musica d’Autore”, un appuntamento di particolare suggestione che porterà la musica nella cornice naturale della montagna al tramonto, con un quintetto musicale in collaborazione con il Club Alpino Italiano.

“Il percorso legato al PNRR ci ha permesso di rafforzare la proposta di eventi e iniziative per Ventimiglia di Sicilia – aggiunge l’Assessore con delega allo Spettacolo e al PNRR Valeria Sapienza – ma abbiamo voluto costruire un estate ricca e capace di coinvolgere pubblici diversi. Un calendario che spazia dalla musica al teatro, dal cabaret agli spettacoli, dalle tradizioni popolari agli appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio. Il Festival dei Due Borghi rappresenta il cuore della programmazione, inserito in un’offerta più ampia pensata per vivere il paese e far conoscere le sue bellezze anche ai visitatori che arriveranno da fuori”.

Luogo: Ventimiglia di Sicilia, VENTIMIGLIA DI SICILIA, PALERMO, SICILIA

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