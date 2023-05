Palermo: si svolgerà all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo 28, sabato 6 e domenica 7 maggio, dalle 10 alle 20 (Ingresso gratuito) la mostra mercato “Opificia”, fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage e, in questa occasione, alla festa della mamma, organizzata dall’Associazione Artigianando.

Gli storici saloni di Villa Pottino ospiteranno ancora una volta diverse postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, con uno spazio dedicato ai produttori. Diverse anche le associazioni di volontariato che saranno ospitate.

Opificia nasce nel 2019 da un’idea di Luca Tumminia, organizzatore e presidente di Artigianando che dichiara: ‹‹Opificia in breve tempo è diventato uno degli eventi più importanti che organizziamo e per questo sento il dovere di ringraziare la cittadinanza palermitana, ma anche siciliana in generale, che di volta in volta viene a trovarci a Villa Pottino. Oltre a presentare i lavori di molti artigiani, che poi è il vero focus dell’associazione, Opificia va inserita in un progetto ben più ampio che Artigianando sta portando avanti ormai da diversi anni e cioè quello di far conoscere a quanta più gente possibile i luoghi storici di questa città. Villa Pottino – conclude – è un vero fiore all’occhiello di questa città e Opificia sembra essere stata pensata per questo luogo››.

La storica dimora palermitana dalla facciata neorinascimentale, fu costruita nel 1915 su disegno dell’architetto Ernesto Armò, si sviluppa su quattro piani che si affacciano nello splendido parco sottostante dove è possibile ammirare rari esemplari di ficus e altri tipi di piante e oggi rappresenta uno degli ultimi esempi del Liberty palermitano, sfuggita negli anni 60 al “sacco” di Palermo. Per prenotazioni spazi chiamare al numero 3515263522.

