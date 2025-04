San Mauro Castelverde si prepara a rivivere una delle sue tradizioni più sentite e partecipate: la Sacra Rappresentazione della Passione e Morte di Cristo, conosciuta come “A Visària” che, dopo dodici anni di pausa, torna per la sua IX edizione.

L’appuntamento è per sabato 19 aprile, a partire dalle ore 9:30, con un’imponente processione in costumi storici che animerà le vie del centro storico. L’evento, organizzato dall’Associazione culturale e musicale “L’Eremo”, si svolge in collaborazione con il Comune e la Parrocchia di San Mauro Castelverde, la Città Metropolitana di Palermo e il Ministero della Cultura.





Oltre 100 figuranti, per lo più giovani del paese, daranno vita alle scene più significative della Via Crucis, lungo un percorso itinerante che parte da via Teatro e si concluderà nel suggestivo scenario dei ruderi del Castello, a Piano San Giorgio, con la scena della Crocifissione.

Tra le tappe principali: Ultima Cena in via Teatro, Orto del Getsemani in via Garibaldi, Sinedrio e Pretorio romano in piazza Municipio, Condanna a morte e salita al Golgota, con i soldati romani a cavallo e il Cristo che porta la croce.





Il ritorno di “A Visària” rappresenta un’importante occasione di contemplazione e spiritualità, oltre a rafforzare i legami comunitari e mantenere vive le tradizioni locali. La Settimana Santa è da sempre un momento di grande partecipazione per la comunità di San Mauro Castelverde, e il ritorno di “A Visària” è un ulteriore segnale di rinascita per la comunità che accoglie i visitatori in un clima di intensa partecipazione emotiva e di rinnovata speranza pasquale.

Tutti gli aggiornamenti e i dettagli dell’evento sono disponibili sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram dell’Associazione culturale e musicale “L’Eremo”, nonché sui canali social ufficiali del Comune di San Mauro Castelverde.

Tipo evento: Altro

Data Inizio: 19/04/2025

Data Fine: 19/04/2025

Ora: 09:30

Prezzo: 0.00

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.