URRÀ! Minifestival | fantasia, storie e saltimbanchi – ed. 5
Vita, 27-28 luglio 2026
Torna a Vita URRÀ! Minifestival – fantasia, storie e saltimbanchi, giunto alla sua quinta edizione. Il tema di quest’anno, “Corpi creativi, comunità da abitare”, guida una due giorni dedicata ai linguaggi dell’infanzia, dell’adolescenza e non solo attraverso laboratori artistici, narrazione, teatro di figura e circo contemporaneo.
La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana, in collaborazione con Pro Loco Vitese, Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS, Associazione Kiklos, Piccolo Teatro Patafisico e Libreria Dudi_Palermo.
Il programma
Lunedì 27 luglio. La giornata si apre al Parco Vincenzo Renda con l’accoglienza e i laboratori Spremute d’artista (per tutti, con Valentina Caradonna, in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi, Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Associazione Spazio Libero) e Il mare in sacca (4-6 anni, con Franca e Rosa Pampalone). Al Giardino della Pro Loco, Caterina Marsala conduce Cantastorie per un giorno (7-12 anni). Nel pomeriggio, la Biblioteca comunale ospita la presentazione dell’album illustrato General Zucchina di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne (ed. Kalòs). Il parco si anima poi con la restituzione del laboratorio di cantastorie e, in serata, con lo spettacolo di burattini Bianca Cipudda, firmato dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano.
Martedì 28 luglio. Dopo l’accoglienza, spazio ai laboratori: torna Spremute d’artista e debutta Tracce d’anima: i corpi raccontano con Valentina Scavuzzo (5-10 anni), al Giardino della Pro Loco. Alle 16:30, la Biblioteca comunale presenta il secondo album illustrato della rassegna, Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal di Angelica Aspanò e Giusy Renda (Youcanprint). In serata, il Parco Vincenzo Renda ospita Il pescatore e la sirena, spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca (produzione Piccolo Teatro Patafisico), liberamente ispirato a La sirena di Palermo di Gianni Rodari, a partire dai 5 anni. Il festival si chiude al Parco Giochi con il circo contemporaneo di Ci vuole calma, di e con Gianmarco Amato (Associazione Culturale Kiklos).
Informazioni utili
La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite il form disponibile online: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9
URRÀ! Minifestival ed. 5 è realizzato con il sostegno del Comune di Vita – Assessorato alla Cultura e Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.
Evento inserito nell’ambito di Gibellina OFF – Gibellina capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026
PROGRAMMA
URRÀ! Minifestival
fantasia, storie e saltimbanchi
ed. 5 – CORPI CREATIVI, COMUNITÀ DA ABITARE
27/28 luglio 2026 • VITA
direzione artistica
Giuseppe Maiorana
in collaborazione con
Pro Loco Vitese
Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS
Associazione Kiklos
Piccolo teatro Patafisico
Libreria Dudi_Palermo
27 LUGLIO
ore 10:00 Parco Vincenzo Renda
Accoglienza
ore 10:30 • LABORATORI
Parco Vincenzo Renda
SPREMUTE D’ARTISTA
con Valentina Caradonna in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi
Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero
per tutti
Parco Vincenzo Renda
IL MARE IN SACCA
con Franca e Rosa Pampalone
4-6 anni
Giardino della Pro Loco
CANTASTORIE PER UN GIORNO
con Caterina Marsala
7-12 anni
ore 13:00 Pranzo con Urrà!
ore 16:30 • Biblioteca comunale
FANTASIA_album illustrato
General Zucchina
di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne
edizione Kalòs
Merenda con Urrà!
ore 17:30 • Parco Vincenzo Renda
STORIE
Canta storie per un giorno
restituzione e breve performance
con Caterina Marsala e i ragazzi del laboratorio
ore 18:00 • Parco Vincenzo Renda
STORIE_spettacolo per burattini
BIANCA CIPUDDA
con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano
Teatro degli Spiriti
Piccolo Teatro Patafisico
28 LUGLIO
ore 10:00 • Parco Vincenzo Renda
Accoglienza
ore 10:30 • LABORATORI
Parco Vincenzo Renda
SPREMUTE D’ARTISTA
con Valentina Caradonna
in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi
Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero
per tutti
Giardino della Pro Loco
TRACCE D’ANIMA: I CORPI RACCONTANO
con Valentina Scavuzzo
5-10 anni
ore 13:00 Pranzo con Urrà!
ore 16:30 • Biblioteca comunale
FANTASIA _album illustrato
Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal
di Angelica Aspanò e Giusy Renda
Youcanprint
Merenda con Urrà!
ore 17:45 • Parco Vincenzo Renda
STORIE_teatro
IL PESCATORE E LA SIRENA
liberamente ispirato a “La sirena di Palermo” di Gianni Rodari
Spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca
produzione Piccolo Teatro Patafisico
a partire dai 5 anni
ore 19:00 • Parco Giochi
SALTIMBANCHI _circo contemporaneo
CI VUOLE CALMA
di e con Gianmarco Amato
Associazione Culturale Kiklos
info e prenotazioni:
Pro Loco Vitese APS
prolocovitese@gmail.com
tel.+ 39 0924 1912682 • cell. +39 371 1367666
Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione al seguente form: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9
con il sostegno di
Comune di Vita
Assessorato alla Cultura
Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo
Luogo: Vita (TP) – vari luoghi, VITA, TRAPANI, SICILIA
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