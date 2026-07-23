URRÀ! Minifestival | fantasia, storie e saltimbanchi – ed. 5

Vita, 27-28 luglio 2026

Torna a Vita URRÀ! Minifestival – fantasia, storie e saltimbanchi, giunto alla sua quinta edizione. Il tema di quest’anno, “Corpi creativi, comunità da abitare”, guida una due giorni dedicata ai linguaggi dell’infanzia, dell’adolescenza e non solo attraverso laboratori artistici, narrazione, teatro di figura e circo contemporaneo.

La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana, in collaborazione con Pro Loco Vitese, Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS, Associazione Kiklos, Piccolo Teatro Patafisico e Libreria Dudi_Palermo.


Il programma

Lunedì 27 luglio. La giornata si apre al Parco Vincenzo Renda con l’accoglienza e i laboratori Spremute d’artista (per tutti, con Valentina Caradonna, in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi, Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Associazione Spazio Libero) e Il mare in sacca (4-6 anni, con Franca e Rosa Pampalone). Al Giardino della Pro Loco, Caterina Marsala conduce Cantastorie per un giorno (7-12 anni). Nel pomeriggio, la Biblioteca comunale ospita la presentazione dell’album illustrato General Zucchina di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne (ed. Kalòs). Il parco si anima poi con la restituzione del laboratorio di cantastorie e, in serata, con lo spettacolo di burattini Bianca Cipudda, firmato dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano.


Martedì 28 luglio. Dopo l’accoglienza, spazio ai laboratori: torna Spremute d’artista e debutta Tracce d’anima: i corpi raccontano con Valentina Scavuzzo (5-10 anni), al Giardino della Pro Loco. Alle 16:30, la Biblioteca comunale presenta il secondo album illustrato della rassegna, Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal di Angelica Aspanò e Giusy Renda (Youcanprint). In serata, il Parco Vincenzo Renda ospita Il pescatore e la sirena, spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca (produzione Piccolo Teatro Patafisico), liberamente ispirato a La sirena di Palermo di Gianni Rodari, a partire dai 5 anni. Il festival si chiude al Parco Giochi con il circo contemporaneo di Ci vuole calma, di e con Gianmarco Amato (Associazione Culturale Kiklos).


Informazioni utili

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite il form disponibile online: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9

URRÀ! Minifestival ed. 5 è realizzato con il sostegno del Comune di Vita – Assessorato alla Cultura e Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Evento inserito nell’ambito di Gibellina OFF – Gibellina capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026


PROGRAMMA 

URRÀ! Minifestival 

fantasia, storie e saltimbanchi

ed. 5 – CORPI CREATIVI, COMUNITÀ DA ABITARE 

27/28 luglio 2026 • VITA


direzione artistica

Giuseppe Maiorana


in collaborazione con

Pro Loco Vitese

Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS

Associazione Kiklos

Piccolo teatro Patafisico

Libreria Dudi_Palermo


27 LUGLIO

ore 10:00 Parco Vincenzo Renda 

Accoglienza 


ore 10:30 • LABORATORI 

Parco Vincenzo Renda 

SPREMUTE D’ARTISTA 

con Valentina Caradonna in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi 

Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero 

per tutti 


Parco Vincenzo Renda 

IL MARE IN SACCA 

con Franca e Rosa Pampalone 

4-6 anni 


Giardino della Pro Loco

CANTASTORIE PER UN GIORNO

con Caterina Marsala 

7-12 anni


ore 13:00 Pranzo con Urrà! 


ore 16:30 • Biblioteca comunale 

FANTASIA_album illustrato

General Zucchina

di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne

edizione Kalòs 


Merenda con Urrà!

 ore 17:30 • Parco Vincenzo Renda 

STORIE 

Canta storie per un giorno 

restituzione e breve performance 

con Caterina Marsala e i ragazzi del laboratorio


ore 18:00 • Parco Vincenzo Renda 

STORIE_spettacolo per burattini 

BIANCA CIPUDDA

con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano 

Teatro degli Spiriti 

Piccolo Teatro Patafisico 



28 LUGLIO

ore 10:00 • Parco Vincenzo Renda

Accoglienza 


ore 10:30 • LABORATORI 

Parco Vincenzo Renda 

SPREMUTE D’ARTISTA 

con Valentina Caradonna 

in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi 

Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero

per tutti 


Giardino della Pro Loco

TRACCE D’ANIMA: I CORPI RACCONTANO

con Valentina Scavuzzo

5-10 anni 


ore 13:00 Pranzo con Urrà!   


ore 16:30 • Biblioteca comunale 

FANTASIA _album illustrato 

Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal 

di Angelica Aspanò e Giusy Renda 

Youcanprint


Merenda con Urrà! 


ore 17:45 • Parco Vincenzo Renda

STORIE_teatro 

IL PESCATORE E LA SIRENA

liberamente ispirato a “La sirena di Palermo” di Gianni Rodari 

Spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca 

produzione Piccolo Teatro Patafisico 

a partire dai 5 anni 



ore 19:00 • Parco Giochi 

SALTIMBANCHI _circo contemporaneo

CI VUOLE CALMA 

di e con Gianmarco Amato

Associazione Culturale Kiklos 


info e prenotazioni: 

Pro Loco Vitese APS

prolocovitese@gmail.com

tel.+ 39 0924 1912682 • cell. +39 371 1367666


Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione al seguente form: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9


con il sostegno di

Comune di Vita

Assessorato alla Cultura

Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo

Luogo: Vita (TP) – vari luoghi, VITA, TRAPANI, SICILIA

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