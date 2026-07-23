URRÀ! Minifestival | fantasia, storie e saltimbanchi – ed. 5

Vita, 27-28 luglio 2026

Torna a Vita URRÀ! Minifestival – fantasia, storie e saltimbanchi, giunto alla sua quinta edizione. Il tema di quest’anno, “Corpi creativi, comunità da abitare”, guida una due giorni dedicata ai linguaggi dell’infanzia, dell’adolescenza e non solo attraverso laboratori artistici, narrazione, teatro di figura e circo contemporaneo.

La direzione artistica è di Giuseppe Maiorana, in collaborazione con Pro Loco Vitese, Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS, Associazione Kiklos, Piccolo Teatro Patafisico e Libreria Dudi_Palermo.





Il programma

Lunedì 27 luglio. La giornata si apre al Parco Vincenzo Renda con l’accoglienza e i laboratori Spremute d’artista (per tutti, con Valentina Caradonna, in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi, Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Associazione Spazio Libero) e Il mare in sacca (4-6 anni, con Franca e Rosa Pampalone). Al Giardino della Pro Loco, Caterina Marsala conduce Cantastorie per un giorno (7-12 anni). Nel pomeriggio, la Biblioteca comunale ospita la presentazione dell’album illustrato General Zucchina di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne (ed. Kalòs). Il parco si anima poi con la restituzione del laboratorio di cantastorie e, in serata, con lo spettacolo di burattini Bianca Cipudda, firmato dal Teatro degli Spiriti – Piccolo Teatro Patafisico con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano.





Martedì 28 luglio. Dopo l’accoglienza, spazio ai laboratori: torna Spremute d’artista e debutta Tracce d’anima: i corpi raccontano con Valentina Scavuzzo (5-10 anni), al Giardino della Pro Loco. Alle 16:30, la Biblioteca comunale presenta il secondo album illustrato della rassegna, Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal di Angelica Aspanò e Giusy Renda (Youcanprint). In serata, il Parco Vincenzo Renda ospita Il pescatore e la sirena, spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca (produzione Piccolo Teatro Patafisico), liberamente ispirato a La sirena di Palermo di Gianni Rodari, a partire dai 5 anni. Il festival si chiude al Parco Giochi con il circo contemporaneo di Ci vuole calma, di e con Gianmarco Amato (Associazione Culturale Kiklos).





Informazioni utili

La partecipazione ai laboratori è gratuita ma è necessaria la prenotazione tramite il form disponibile online: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9

URRÀ! Minifestival ed. 5 è realizzato con il sostegno del Comune di Vita – Assessorato alla Cultura e Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo.

Evento inserito nell’ambito di Gibellina OFF – Gibellina capitale italiana dell’Arte contemporanea 2026





PROGRAMMA

URRÀ! Minifestival

fantasia, storie e saltimbanchi

ed. 5 – CORPI CREATIVI, COMUNITÀ DA ABITARE

27/28 luglio 2026 • VITA





direzione artistica

Giuseppe Maiorana





in collaborazione con

Pro Loco Vitese

Belìce Epicentro della Memoria Viva ETS

Associazione Kiklos

Piccolo teatro Patafisico

Libreria Dudi_Palermo





27 LUGLIO

ore 10:00 Parco Vincenzo Renda

Accoglienza





ore 10:30 • LABORATORI

Parco Vincenzo Renda

SPREMUTE D’ARTISTA

con Valentina Caradonna in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi

Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero

per tutti





Parco Vincenzo Renda

IL MARE IN SACCA

con Franca e Rosa Pampalone

4-6 anni





Giardino della Pro Loco

CANTASTORIE PER UN GIORNO

con Caterina Marsala

7-12 anni





ore 13:00 Pranzo con Urrà!





ore 16:30 • Biblioteca comunale

FANTASIA_album illustrato

General Zucchina

di Matilde Bucca e Mariangela Ledonne

edizione Kalòs





Merenda con Urrà!

ore 17:30 • Parco Vincenzo Renda

STORIE

Canta storie per un giorno

restituzione e breve performance

con Caterina Marsala e i ragazzi del laboratorio





ore 18:00 • Parco Vincenzo Renda

STORIE_spettacolo per burattini

BIANCA CIPUDDA

con Vito Bartucca e Salvino Calatabiano

Teatro degli Spiriti

Piccolo Teatro Patafisico









28 LUGLIO

ore 10:00 • Parco Vincenzo Renda

Accoglienza





ore 10:30 • LABORATORI

Parco Vincenzo Renda

SPREMUTE D’ARTISTA

con Valentina Caradonna

in collaborazione con C.S.R AIAS Salemi

Circolo Legambiente “Valle del Belìce” e Ass. Spazio Libero

per tutti





Giardino della Pro Loco

TRACCE D’ANIMA: I CORPI RACCONTANO

con Valentina Scavuzzo

5-10 anni





ore 13:00 Pranzo con Urrà!





ore 16:30 • Biblioteca comunale

FANTASIA _album illustrato

Se fossi un animale… vorrei essere un Jack Russal

di Angelica Aspanò e Giusy Renda

Youcanprint





Merenda con Urrà!





ore 17:45 • Parco Vincenzo Renda

STORIE_teatro

IL PESCATORE E LA SIRENA

liberamente ispirato a “La sirena di Palermo” di Gianni Rodari

Spettacolo di narrazione di e con Dario Frasca

produzione Piccolo Teatro Patafisico

a partire dai 5 anni









ore 19:00 • Parco Giochi

SALTIMBANCHI _circo contemporaneo

CI VUOLE CALMA

di e con Gianmarco Amato

Associazione Culturale Kiklos





info e prenotazioni:

Pro Loco Vitese APS

prolocovitese@gmail.com

tel.+ 39 0924 1912682 • cell. +39 371 1367666





Per partecipare ai laboratori è necessaria la prenotazione al seguente form: https://forms.gle/bm69z25t1PfQG6CX9





con il sostegno di

Comune di Vita

Assessorato alla Cultura

Assessorato allo Sport, Turismo e Spettacolo

Luogo: Vita (TP) – vari luoghi, VITA, TRAPANI, SICILIA

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