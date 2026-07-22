Lo ha annunciato la Federazione turca

È morta Caterina Montella, sorella di Vincenzo Montella, commissario tecnico della nazionale turca. La donna è deceduta nella notte, in ospedale, dove era ricoverata da giorni in condizioni molto critiche dopo le gravi conseguenze riportate in un incidente domestico. Da tempo lottava tra la vita e la morte.

Il comunicato della Federazione turca

La notizia è stata resa nota dalla Federazione calcistica turca, che con un comunicato ufficiale ha espresso vicinanza al proprio commissario tecnico: “Abbiamo appreso con immensa tristezza che Caterina Montella, sorella del nostro allenatore della Nazionale Vincenzo Montella, è morta in ospedale dove era ricoverata a seguito di un tragico incidente domestico. A Vincenzo e all’intera famiglia esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”.

Il cordoglio del Milan

Tra i messaggi arrivati dal mondo del calcio c’è anche quello del Milan, una delle squadre più legate alla carriera di Montella, pubblicato sul profilo X del club. Il Milan “si stringe a Vincenzo Montella per la scomparsa della sorella Caterina. Il Club esprime il proprio cordoglio alla famiglia e a tutti i cari”.

Il legame con la sorella e i messaggi di vicinanza

Montella, ex attaccante e tecnico di numerosi club italiani ed europei, era molto legato alla sorella. In queste ore ha ricevuto numerosi messaggi di cordoglio e vicinanza dal mondo del calcio.

Il funerale si terrà alle 16:30 presso la Chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna, in provincia di Napoli.