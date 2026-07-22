Dramma a Monterotondo

Un bambino di 5 anni è morto questa mattina nella piscina comunale di via della Fonte, a Monterotondo, vicino Roma. Il piccolo si trovava in acqua insieme ad altri circa 15 bambini, tutti partecipanti a un centro estivo, quando ha accusato un malore.

Sono state immediatamente avviate le manovre di rianimazione, con l’intervento del personale del 118 e l’ausilio dell’elisoccorso. I soccorsi si sono rivelati, purtroppo, inutili: per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, coordinati dalla Procura di Tivoli, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.

Altri episodi recenti

Non è il primo caso di questa estate che coinvolge un minore in acqua. A Sestri Levante, in Liguria, una bambina di 11 anni è morta dopo essere rimasta risucchiata dal bocchettone di una piscina, in un episodio che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza degli impianti pubblici e privati.

Pochi giorni prima, a Truccazzano, nel Milanese, un uomo era morto annegato nel fiume Adda mentre cercava di salvare il nipote di 4 anni, deceduto anche lui.