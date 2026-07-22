In provincia di Pavia

Un ragazzo di 16 anni, residente a Stradella, è morto in un incidente stradale avvenuto in località Cardazzo, nel comune di Bosnasco, nell’Oltrepò Pavese. Il giovane, Mohamed Ahmed Kolif Salah, di origini libiche, percorreva la strada in monopattino quando è stato travolto da un’auto.

La dinamica dell’incidente

Il fatto è avvenuto poco prima della mezzanotte di martedì 21 luglio. Il 16enne, alla guida del monopattino, stava andando verso Stradella lungo un tratto di strada non illuminato, quando è stato investito da un’automobile che procedeva nella stessa direzione, condotta da un uomo di 73 anni residente a Bosnasco. L’impatto è stato violentissimo.

Le condizioni del monopattino

Secondo gli accertamenti preliminari, il monopattino su cui viaggiava il ragazzo era privo di luci e di casco. A questi dettagli si aggiungono ulteriori elementi emersi dalle verifiche in corso: il mezzo sarebbe risultato privo anche di targa e di copertura assicurativa, e il giovane non indossava il giubbotto catarifrangente.

I soccorsi e le condizioni del conducente

Sul posto sono intervenuti i soccorsi, ma per il 16enne non c’è stato nulla da fare. Il conducente dell’auto coinvolta, il 73enne di Bosnasco, è stato accompagnato dai soccorsi, sotto shock, all’ospedale di zona.

I carabinieri della stazione di Stradella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e chiarire eventuali responsabilità.