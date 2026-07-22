Le previsioni de IlMeteo.it

La terza ondata di calore africano, iniziata l’8 luglio, è terminata. La previsione di iLMeteo.it, firmata dal meteorologo Lorenzo Tedici, indica una fase meno calda e più tranquilla fino a sabato, con valori attorno a 32°C al Nord, 34°C al Centro e 36-37°C al Sud. Domenica, però, una perturbazione attraverserà Centro-Nord e Campania, mentre nel Palermitano le massime potranno risalire fino a 39°C.

La tregua arriva dopo altre due fasi molto calde, registrate tra il 24 maggio e il 2 giugno e poi dal 17 giugno al 1° luglio. Le temperature resteranno alte, ma saranno più sopportabili rispetto ai picchi recenti.

La terza ondata africana

La fase iniziata l’8 luglio si chiude dopo giorni segnati da caldo persistente e temporali violenti. Lorenzo Tedici richiama, però, l’attenzione sull’assuefazione a valori ormai considerati normali. Oggi giornate con 34-35°C vengono percepite come una tregua, mentre nei mesi di luglio degli anni Ottanta e Novanta le temperature abituali oscillavano tra 30 e 33°C. La nuova fase non porterà fresco diffuso. Il Nord si fermerà attorno a 32°C, il Centro vicino a 34°C e il Sud resterà tra 36 e 37°C.

Il confronto con le estati di alcuni decenni fa mostra quanto sia cambiata la percezione del caldo. Valori oggi giudicati sopportabili sarebbero stati molto elevati rispetto alla normalità di allora.

Fase più stabile fino a sabato

Dopo le grandinate degli ultimi giorni, il tempo resterà più tranquillo fino a sabato. Il cielo sarà in prevalenza soleggiato al Nord. Al Centro potranno comparire acquazzoni isolati sui rilievi, mentre al Sud il caldo resterà marcato. L’unica insidia più frequente sarà rappresentata dai temporali fino a venerdì sulle regioni meridionali. I fenomeni interesseranno prima la fascia adriatica e poi si sposteranno verso la Calabria. La pausa sarà, quindi, più evidente nelle regioni settentrionali, mentre il Meridione manterrà temperature superiori.

Temporali verso il Sud

Giovedì il tempo resterà soleggiato al Nord. Al Centro sono previsti acquazzoni soprattutto sui rilievi e, tra sera e notte, lungo le coste adriatiche. Al Sud il peggioramento raggiungerà la Puglia verso sera, con temporali. Venerdì il Nord avrà ancora sole. Il Centro resterà stabile, tranne sul Medio Adriatico, mentre al Sud potranno verificarsi temporali sparsi e localmente intensi.

Il passaggio dei fenomeni non durerà a lungo e non interesserà nello stesso modo tutte le regioni.

Il cambiamento di domenica

Domenica il tempo cambierà di nuovo. Una perturbazione carica di temporali raggiungerà il Nord già durante la notte. Nelle ore successive le piogge si estenderanno a tutto il Centro, dalla Toscana al Molise. Dal pomeriggio il peggioramento arriverà fino alla Campania. Il passaggio sarà rapido: entro la sera la perturbazione dovrebbe spostarsi verso i Balcani.

Nel resto del Paese il tempo resterà discreto. L’estremo Sud, però, vivrà una nuova impennata termica.

Il nuovo picco nel Palermitano

La parte più calda della giornata di domenica riguarderà il Palermitano. Le temperature potranno tornare a toccare 39°C, mentre il Centro-Nord sarà interessato da piogge e temporali. L’Italia vivrà così condizioni molto diverse nello stesso giorno: perturbazione e calo in alcune zone, caldo intenso all’estremo Sud. La nuova impennata non viene descritta come una quarta ondata già avviata, ma come un rialzo locale prima della possibile escalation della settimana successiva.

Fine di luglio

Le proiezioni a più lunga scadenza indicano il possibile ritorno dell’anticiclone africano dalla prossima settimana. L’aumento delle temperature potrebbe culminare entro la fine di luglio in una quarta ondata di calore. Il bersaglio più probabile sarebbe ancora il Centro-Nord, come già avvenuto durante le prime due fiammate della stagione.

Da sabato 1° agosto le mappe indicano temperature diffuse tra 35 e 37°C dalla Pianura Padana fino a Roma. La previsione resta da confermare, ma segnala una possibile nuova escalation dopo pochi giorni di relativa stabilità.

Il dettaglio

Mercoledì 22

Al Nord è previsto tempo soleggiato.

Al Centro potranno verificarsi acquazzoni isolati sui rilievi.

Al Sud prevarranno sole e caldo ancora molto intenso.

Giovedì 23

Al Nord continuerà il tempo soleggiato.

Al Centro saranno possibili acquazzoni sui rilievi e lungo le coste adriatiche tra sera e notte.

Al Sud il tempo peggiorerà in Puglia con temporali serali.

Venerdì 24

Il Nord resterà soleggiato.

Al Centro prevarrà il sole, con un’eccezione sul Medio Adriatico.

Al Sud sono previsti temporali sparsi, localmente intensi.

La tendenza successiva indica temperature in linea con il periodo e un peggioramento domenica al Centro-Nord.