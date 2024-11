Presentata ieri a Vittoria la Nuova Fiera d’Autunno, in programma al Polo Fieristico dal 9 al 17 novembre prossimi. Presso la sala riunione di Nuova Emaia Città sono stati illustrati i dettagli dell’attesa manifestazione novembrina dedicata alle famiglie e volta a promuovere le tante e variegate produzioni proposte dai numerosi espositori di questa edizione. Si andrà dalle diverse soluzioni per la casa e per il giardinaggio alle nuove tendenze per l’abbigliamento e il tempo libero. Spazio anche alle novità del settore delle energie rinnovabili e del fotovoltaico. Dal 9 al 15 novembre, le serate saranno animate dalla musica grazie a concerti che vedranno la presenza di musicisti internazionali coordinati dal maestro Diego Melfi. Alla presentazione erano presenti il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, il nuovo CdA della Vittoria Mercati con il presidente Vincenzo Statelli ed i consiglieri Sergio Di Modica e Giovanni Melfi. Presenti anche Alessandro Speranza, delegato del sindaco per lo Sviluppo Economico, Mercati ed Eventi fieristici, ed il presidente dell’associazione ACEV, Enzo Barbante.

«Con grande entusiasmo iniziamo il nostro lavoro per la Vittoria Mercati e lo facciamo subito, a poca distanza dalla nostra nomina con questo importante appuntamento in fiera per il quale abbiamo registrato già un buon numero di adesioni grazie anche alla collaborazione del project manager, Ivan Lo Cascio– ha dichiarato il neopresidente, Vincenzo Statelli-. Sarà una Fiera d’Autunno in cui le famiglie potranno venire a trascorrere anche un’intera giornata in quanto abbiamo predisposto un’area ristoro nonché un’area ludica per i bambini pe godersi appieno la visita degli stand. Durante la settimana si potrà partecipare ai concerti dal vivo curati dal maestro Melfi e partecipare a due momenti convegnistici: il primo in programma lunedì 11 novembre, di mattina, curato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Ragusa e la Banca d’Italia riguardante l’accesso al credito per le PMI ed il secondo in programma per sabato 16, sempre di mattina, a cura della Fidapa sull’attualissimo tema della violenza sulle donne. E poi come sempre la tradizionale Fiera di San Martino e la Fiera del Cavallo Ipparino a cura di ACEV».

Fondata nel 1966, la “Novembrina” di Nuova Emaia Città vuole incontrare un vasto pubblico proponendo anche iniziative collaterali, alcune delle quali si possono ritenere degli appuntamenti storici. Ne è un esempio la Fiera del Cavallo Ipparino a cura di ACEV Vittoria, che si terrà domenica 10 novembre a partire dalle ore 7.30. Tanto folclore e divertimento specie per i bambini dove protagonista sarà il mondo dell’ippica. Una giornata all’insegna della tradizione, che da sempre racconta la storia della civiltà contadina locale e allo stesso tempo incanta con le tante razze di cavallo che sfileranno. Tra gli eventi carichi di tradizione la Fiera di San Martino, in calendario il 16 e il 17 novembre, che da 300 anni è una delle iniziative più attese in città, simbolo della festa popolare, con le numerose bancarelle ricche di vivacità.

«Il pericolo che l’evento potesse saltare c’era ed era stato determinato da ciò che la Vittoria Mercati storicamente era sinora stata – ha sottolineato il sindaco della città, Francesco Aiello-. Noi ci siamo impegnati in un’operazione di cambiamento. Noi oggi parliamo di Nuova Emaia Città: ricordiamoci sempre che l’Emaia è stata portata a fallimento per delle scelte improvvide e amministrativamente dannose. E dopo questo fatto, dopo il fallimento di Emaia ed Amiu, tutto è stato riversato sulla Vittoria Mercati. Ci siamo trovati dinanzi una struttura strana i cui obiettivi non si sapeva nemmeno quali fossero. Abbiamo riportato pertanto dentro i termini della legalità la Vittoria Mercati. Lo stesso mercato ortofrutticolo non poteva essere oggetto di una gestione non diretta con il comune. Errore che abbiamo poi pagato per i 4milioni che sono stati affidati al Genio Civile che doveva occuparsi della sistemazione del Mercato e di cui ancora non si sa nulla. Abbiamo dovuto pertanto rimodulare tutta la struttura e rivedere la situazione delle fiere – ha proseguito il primo cittadino-. Le fiere in questi anni sono entrate in crisi. Infine, c’è stata la crisi interna alla dirigenza della Vittoria Mercati che abbiamo dovuto affrontare con coraggio, senza tergiversare più sui tempi. Finalmente siamo approdati ad una soluzione giusta e di cui si colgono già i risultati. A pochi giorni dall’insediamento del nuovo CdA, possiamo dire che la fiera c’è, andrà avanti e ha grandi ambizioni. Sarà una fiera aperta, innovativa, che potrà evolversi in tante direzioni, con tanti appuntamenti fieristici come la GreenExpo o la VittoriaComics».

L’appuntamento, intanto, è per sabato 9 novembre, con il taglio del nastro inaugurale fissato per le ore 16.00.





Luogo: Vittoria, Polo Fieristico Emaia, sn, VITTORIA, RAGUSA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.