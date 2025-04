Le sue condizioni sono buone

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato sottoposto a un intervento programmato per l’impianto di un pacemaker. Le sue condizioni sono buone. Ecco i dettagli.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato all’ospedale Santo Spirito di Roma per un intervento programmato di impianto di un pacemaker.

L’operazione, condotta nel reparto diretto dal primario di cardiologia Roberto Ricci, è stata confermata come pianificata e non legata a un’emergenza medica. Le condizioni del Capo dello Stato sono definite “buone” dalle fonti mediche, ma l’agenda presidenziale ha subito alcune modifiche, con la cancellazione di un evento in programma per oggi.

Un intervento programmato e senza complicazioni

Secondo quanto riferito da fonti mediche, l’intervento per l’impianto del pacemaker è stato deciso in anticipo, seguendo un protocollo clinico standard per garantire la salute del Presidente. Il pacemaker, un dispositivo medico utilizzato per regolare il ritmo cardiaco, è stato impiantato con successo nel reparto di cardiologia dell’ospedale Santo Spirito, sotto la supervisione del primario Roberto Ricci. Le fonti hanno precisato che il ricovero non è stato dettato da un’urgenza, ma da una pianificazione medica volta a monitorare e ottimizzare le condizioni di salute del Capo dello Stato. “Le condizioni del Presidente sono buone”, hanno confermato i medici, sottolineando che Mattarella sta rispondendo positivamente all’intervento.