Abbazia San Martino 9 e 10 agosto: pranzo, degustazione e visite guidate sotto le stelle per la notte di San Lorenzo

L’Abbazia di San Martino delle Scale si prepara a regalare al pubblico un’esperienza unica e suggestiva. In occasione del secondo weekend di agosto, il complesso monastico apre le sue porte con un ricco programma di visite guidate e momenti conviviali, con un appuntamento straordinario fissato per la sera di lunedì 10 agosto, quando l’abbazia si svelerà in una veste inedita e affascinante sotto il cielo stellato.





Domenica 9 agosto: Arte, Tesori Nascosti e Sapori Siciliani

Il weekend dell’abbazia prenderà il via domenica 9 agosto, con doppi turni di visita (ore 11:00 e 17:00 con appuntamento sempre mezz’ora prima in portineria) condotti dallo storico Igor Gelarda e dai volontari dell’abbazia. Un viaggio alla scoperta di autentici tesori d’arte e spiritualità:





il coro ligneo cinquecentesco e il prezioso organo antico. Il suggestivo museo dei Bambinelli di Cera e il museo Etnografico Martiniano e il museo abbaziale (questi due visita mattutina). La maestosa facciata panoramica, e lo scalone monumentale e. Ma ancora la sala capitolare e le celebri fontane dell’Oreto e di San Martino, capolavoro di Ignazio Marabitti. L’antica Farmacia monastica e il forno (questi due visita pomeriggio) del XVI secolo e il celebre refettorio, noto al grande pubblico come set televisivo del programma “Le ricette del convento” (Food Network).





Sempre domenica, a ora di pranzo, sarà possibile gustare i piatti tipici della cucina siciliana pranzando in refettorio con i monaci (fino ad esaurimento posti, con offerta da concordare con i monaci). A conclusione delle visite, i partecipanti potranno inoltre prendere parte alla degustazione di birre artigianali dell’associazione Hora Benedicta (una chiara e una scura), abbinate a formaggi locali e alla tradizionale cassata siciliana





Lunedì 10 agosto: Visita Notturna e Stelle cadenti

L’appuntamento extra ordinario è per le ore 20:45 di lunedì 10 agosto. I visitatori potranno vivere la magia di una visita serale straordinaria che prevede un’apertura d’eccezione: l’accesso alla stanza delle Reliquie, solitamente non visitabile dal pubblico, con la sagrestia riccamente affrescata.

Ma a rendere la serata ancora più memorabile, in occasione della notte di San Lorenzo, sarà l’osservazione delle stelle nella piazzola antistante lo scalone monumentale. Una sosta al fresco di San Martino, ideale per esprimere desideri sotto il cielo d’agosto. Prima dell’inizio della visita, i partecipanti avranno anche la possibilità di cenare in una delle caratteristiche trattorie e pizzerie della zona.





Informazioni e Prenotazioni

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi. Il contributo per la visita è 12 euro per la mattina, 11 per pomeridiana e serale. E’ possibile contattare l’organizzazione tramite:

· WhatsApp / Telefono: 3473187857 – 3403685992

· E-mail: visiteabbaziasanmartino@gmail.com

Luogo: Abbazia di San Martino delle scale, piazza platani, 11, MONREALE, PALERMO, SICILIA

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