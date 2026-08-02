Sulla strada statale 79 "Ternana"

Sei persone sono morte e ventisette sono rimaste ferite, tre delle quali in gravi condizioni, nel pomeriggio di domenica 2 agosto. È il bilancio dell’incidente avvenuto sulla strada statale 79 “Ternana”, al confine tra Umbria e Lazio, all’altezza di Colli sul Velino.

La dinamica

All’origine dello schianto c’è lo scontro tra un autobus e un camper. L’impatto avrebbe poi innescato il coinvolgimento di tre automobili.

Le vittime viaggiavano sul camper e sulle auto. Il sinistro si è verificato tra il bivio di Colli sul Velino e l’uscita per Piediluco, lungo l’arteria che collega Rieti a Terni.

Secondo quanto si apprende da fonti di polizia, si tratta dei due conducenti del pullman e due passeggeri mentre le altre due vittime viaggiavano sul camper.

Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento.

I soccorsi

L’Ares 118 ha trasportato in elisoccorso tre persone in codice rosso. Altre ventiquattro, con codici gialli e verdi, sono state accompagnate in diversi ospedali tra Umbria e Lazio.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso, con ambulanze ed elisoccorso, insieme alla polizia stradale, alla polizia locale, ai carabinieri e ai vigili del fuoco.

Le condizioni meteo

Al momento dell’incidente l’intera zona era interessata da un intenso acquazzone e da forti raffiche di vento, che hanno causato anche la caduta di alberi sulla carreggiata.

La strada chiusa

La statale 79 è stata chiusa provvisoriamente al traffico in entrambe le direzioni, al chilometro 18,650, nel territorio comunale di Colli sul Velino.

Sul posto sono intervenute anche le squadre Anas. In una nota l’ente ha spiegato che l’obiettivo è “consentire il ripristino della normale viabilità nel più breve tempo possibile”.

Il traffico al momento viene deviato agli svincoli Colli sul Velino/Piediluco.