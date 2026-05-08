Ha prestato giuramento al Palazzo municipale di Aci Castello il neo assessore Marco Calì, nominato dal sindaco Carmelo Scandurra. Per Calì si tratta di un ritorno nell’esecutivo castellese, avendo già ricoperto il ruolo di assessore durante la prima legislatura del sindaco Scandurra. Un’esperienza amministrativa che adesso prosegue con un nuovo incarico e con deleghe particolarmente strategiche per il territorio.





Al neo assessore sono state affidate infatti Urbanistica, Edilizia Privata, Pubblica Incolumità, Servizi Cimiteriali, Patrimonio e Suap. “Affronto questo incarico con grande senso di responsabilità e con la consapevolezza dell’importanza delle deleghe affidatemi – dichiara Marco Calì – Torno a svolgere il ruolo di assessore mettendo a disposizione esperienza, impegno e spirito di servizio, con l’obiettivo di dare continuità al lavoro amministrativo e contribuire concretamente alla crescita e allo sviluppo della nostra comunità. Ci sarà massima attenzione ai temi dell’urbanistica, della sicurezza e della valorizzazione del patrimonio comunale, mantenendo sempre aperto il dialogo con cittadini, professionisti e attività produttive”.





Il neo assessore ha inoltre voluto ringraziare il sindaco Carmelo Scandurra per la fiducia accordata, il gruppo consiliare di Forza Italia ad Aci Castello e in particolare la consigliera comunale Ezia Carbone, che ha condiviso il percorso amministrativo e politico che ha portato alla sua nomina. “Forza Italia ad Aci Castello – aggiunge Calì – continua ad essere rappresentata in Consiglio comunale dal sottoscritto e dalla consigliera Ezia Carbone, con cui proseguiremo il nostro impegno istituzionale con serietà, equilibrio e spirito costruttivo, sempre nell’interesse esclusivo della città”. Con il giuramento odierno entra dunque nel vivo il nuovo percorso amministrativo dell’assessore Calì, chiamato a seguire settori centrali per la programmazione e la gestione del territorio comunale.

Luogo: ACI CASTELLO, CATANIA, SICILIA

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