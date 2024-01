Passa in Consiglio comunale ad Aci Sant’Antonio il bilancio consolidato 2022. A garantire il numero legale ieri sera in aula e a rendere così possibile l’approvazione dell’importante documento contabile è stata l’opposizione. Assenti quasi tutti i consiglieri di maggioranza. A sottolinearlo il presidente del Consiglio comunale Giuseppe Santamaria e i consiglieri Sebastiano Cutuli, Giuseppe Leonardi, Fabrizio Maccarrone, Marcello Maccarrone, Orazio Santamaria, Alfio Scuderi, Valentina Vinciprova, Alfio Puglisi e Salvatore Valenti che rimarcano ancora una volta il grande senso di responsabilità già dimostrato in occasione dell’approvazione del bilancio comunale. “Vogliamo rimarcare ancora una volta che solo grazie alla nostra presenza e ai nostri voti il consiglio comunale ha potuto approvare il bilancio consolidato – dichiarano – Lo abbiamo fatto, nonostante nutrissimo perplessità in merito al documento, perché consapevoli dell’importanza di questo atto. Ciò dimostra, se ancora ve ne fosse bisogno, che tutte le accuse rivolteci dal sindaco Quintino Rocca non hanno alcun fondamento. Abbiamo dimostrato ancora una volta – concludono – serietà e senso di responsabilità”.

Approvata ieri sera anche la proposta di modifica del Regolamento che disciplina l’accesso agli atti e ai documenti amministrativi del Comune, proposta dalla prima commissione consiliare presieduta dal consigliere Salvatore Valenti. “Abbiamo riportato allo stato naturale il Regolamento che era stato modificato durante la precedente legislatura e che a mio avviso limitava l’attività di controllo dei consiglieri comunali – dichiara il presidente della prima commissione – Siamo soddisfatti del risultato ottenuto e colgo l’occasione per ringraziare i miei colleghi consiglieri di opposizione, membri della prima commissione e il resto dei consiglieri di opposizione, che grazie al proprio voto hanno consentito l’importante modifica. Questo è uno dei segnali che vogliamo dare ai cittadini, garantendo massima trasparenza nell’attività amministrativa. Infine – conclude Valenti – desidero ringraziare gli uffici che quotidianamente dimostrano massima collaborazione”.

Luogo: ACI SANT’ANTONIO, CATANIA, SICILIA

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.