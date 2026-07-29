Il consigliere comunale di Acireale Gianluca Cannavò torna a sollecitare un intervento atteso da anni sulla Strada Provinciale 115, all’altezza della frazione di Pennisi, chiedendo che venga realizzato con urgenza l’allargamento di un tratto particolarmente critico della carreggiata. La richiesta è stata formalizzata nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la quale Cannavò ha sollecitato l’Amministrazione comunale ad attivarsi con la massima urgenza nei confronti della Città Metropolitana di Catania, competente sulla SP 115. Contestualmente, il consigliere ha trasmesso una segnalazione anche al sindaco metropolitano Enrico Trantino, affinché venga avviato l’iter necessario per realizzare l’intervento.





Si tratta di un tema che Cannavò segue da tempo. Già durante il suo mandato da consigliere provinciale aveva infatti avviato interlocuzioni per individuare una soluzione a una criticità che ancora oggi interessa una delle arterie più trafficate del territorio, utilizzata quotidianamente per collegare Pisano, frazione di Zafferana Etnea, ai comuni limitrofi. Oltre alla sicurezza stradale, ci sono anche motivi di protezione civile. L’area etnea è stata infatti interessata negli anni da numerosi eventi sismici e la SP 115 rappresenta una via di collegamento strategica che, in caso di emergenza, deve poter garantire condizioni di sicurezza e percorribilità. A ciò si aggiunge la presenza, lungo il tratto interessato, di diversi immobili che versano in condizioni di evidente degrado e fatiscenza, con il conseguente rischio di crolli che potrebbero compromettere ulteriormente la viabilità.





“L’allargamento della SP 115 non può più essere rinviato – dichiara Gianluca Cannavò – Parliamo di un’arteria fondamentale per migliaia di cittadini e di una strada che assume un’importanza ancora maggiore in un territorio ad elevato rischio sismico come il nostro. Garantire una via di fuga sicura significa tutelare la pubblica incolumità. È una battaglia che porto avanti da anni, già da consigliere provinciale, e che oggi ripropongo con ancora più determinazione. Ho chiesto all’amministrazione comunale di farsi parte attiva e ho già interessato il sindaco metropolitano Enrico Trantino, confidando in un intervento rapido e concreto. La sicurezza dei cittadini deve essere una priorità assoluta e su questo non possiamo permetterci ulteriori ritardi”.

Cannavò auspica che Comune di Acireale e Città Metropolitana possano avviare in tempi brevi tutte le verifiche tecniche necessarie per programmare l’intervento, considerato strategico sia per la viabilità ordinaria sia per la sicurezza degli abitanti del comprensorio.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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