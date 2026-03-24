È stata inaugurata sabato scorso, nell’ambito del mese della cultura di Acireale, presso il Collegio Santonoceto, la mostra personale dell’artista Grazia Russo, dal titolo ‘Alchimia delle differenze – Incontro tra unicità’, un percorso tra pittura e poesia dedicato al valore dell’identità, dell’inclusione e della ricchezza che nasce dal confronto tra le diversità. All’inaugurazione erano presenti, tra gli altri, l’assessore alla Cultura del Comune di Acireale Enzo Di Mauro, l’assessore Salvo Licciardello e Nello Castorina, presidente dell’associazione Kdiem, che hanno voluto testimoniare con la loro partecipazione l’importanza dell’iniziativa dal punto di vista culturale e sociale.





L’esposizione, organizzata dall’associazione culturale Radici in collaborazione con il Collegio Santonoceto, il Circolo Universitario di Acireale e l’associazione Arte Comunicazione Visiva, resterà aperta fino a sabato 28 marzo, tutte le sere dalle ore 18.30 alle ore 20.30, con ingresso libero. La mostra propone una serie di opere pittoriche caratterizzate da colori intensi e figure fortemente espressive, attraverso le quali l’artista invita a guardare oltre l’apparenza per cogliere la dimensione più profonda dell’animo umano. Il tema dell’alchimia viene interpretato come trasformazione interiore, capacità di accogliere ciò che è diverso e di riconoscerne il valore, trasformando fragilità e limiti in occasioni di crescita. “Con questa mostra – dichiara l’artista Grazia Russo – ho voluto raccontare la bellezza che nasce dall’unicità di ogni persona. Ogni volto, ogni segno, ogni colore rappresenta una storia irripetibile. L’alchimia delle differenze è proprio questo: trasformare ciò che sembra fragile in forza, ciò che appare distante in incontro, ciò che è imperfetto in armonia”.





Nel corso della serata inaugurale, particolarmente toccante è stato l’intervento della studentessa Giulia Licciardello, che ha condiviso la propria esperienza di vita e di resilienza, offrendo una testimonianza sul valore dell’inclusione e sulla necessità di superare non solo le barriere fisiche ma anche quelle culturali. Il suo contributo si è inserito pienamente nel senso della mostra, che intende promuovere una visione della diversità come ricchezza e non come limite. “Alchimia delle differenze è un’espressione simbolica, ma oggi è anche un’esperienza concreta – sottolinea Grazia Russo – Le differenze sono ciò che ci distingue: storia, sensibilità, vissuto.

Non si tratta di negarle, ma di farle dialogare. Davanti a un’opera possiamo cercare l’imperfezione oppure fare un passo indietro e cogliere l’armonia che nasce proprio da quelle differenze. Lo sguardo è una scelta”.

L’iniziativa, che ha registrato una partecipazione attenta e coinvolta, conferma il valore dell’arte come strumento di riflessione, sensibilizzazione e dialogo sociale.

Luogo: ACIREALE, CATANIA, SICILIA

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