“Con entusiasmo e convinzione, annuncio la mia adesione al progetto politico di cui sono stato anche compartecipe nel corso della campagna elettorale regionale di Santo Primavera”. E’ quanto affermato in una nota il consigliere comunale di Acireale, Fabio Manciagli. “L’onorevole Santo Primavera, recentemente subentrato all’Assemblea Regionale Siciliana, ha dimostrato un impegno costante nel promuovere la legalità e la trasparenza nelle istituzioni. La sua capacità di affrontare le sfide politiche e sociali con pragmatismo e visione, insieme alla sua passione per la giustizia sociale e lo sviluppo economico, sono elementi che mi hanno convinto a proseguire il mio impegno al suo fianco.

Condivido con lui una visione che pone al centro il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini siciliani, il rafforzamento delle infrastrutture, l’innovazione sociale ed economica e, soprattutto, una politica che sia realmente al servizio delle persone e delle comunità locali.

La mia scelta – ha osservato Manciagli – è motivata dalla convinzione che, unendo ancora le forze con l’onorevole Primavera, possiamo lavorare efficacemente per il bene comune, affrontando le sfide che il nostro territorio si trova ad affrontare. In qualità di consigliere comunale, continuerò a lavorare con lo stesso spirito di servizio che mi ha sempre contraddistinto. Inoltre, ad Acireale abbiamo l’assessore Vasta che si è distinto e continua a distinguersi per l’eccellente lavoro svolto, operando con impegno e dedizione nell’interesse dei cittadini.

Sono certo che questa collaborazione porterà a risultati concreti e positivi per la nostra comunità. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente a questo percorso, contribuendo con idee e proposte per costruire insieme un futuro migliore per la nostra città e per l’intera regione”.

“Esprimo compiacimento per la posizione politica del consigliere Fabio Manciagli che – ha replicato il deputato Primavera – fra l’altro è stato compartecipe già nel 2022 del mio risultato elettorale e anche per questo c’è stato sempre un naturale dialogo per la condivisione di un progetto politico unitario. Sono soddisfatto perché Fabio Manciagli rappresenta un ricambio generazionale all’insegna della preparazione culturale e della dedizione amministrativa. Insieme con lui e l’Assessore Giuseppe Vasta da Parlamentare regionale dedicherò le mie energie a rappresentare meritatamente la città di Acireale e a difendere i diritti degli acesi”.

*nella foto il deputato regionale Santo Primavera con il consigliere comunale Fabio Manciagli, l’assessore alla Protezione civile di Acireale, Giuseppe Vasta

