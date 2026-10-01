Acqua Geraci conferma il suo impegno concreto per i diritti dei più piccoli e rafforza la collaborazione con Save the Children sostenendo il “Progetto di Educazione della Prima Infanzia in Somalia”. Una iniziativa importante volta a garantire spazi sicuri, apprendimento e protezione a migliaia di bambini che vivono in contesti segnati da decenni di conflitti.

Il progetto nasce in un contesto particolarmente complesso, in cui scontri, sfollamenti e instabilità istituzionale hanno inciso profondamente sul sistema educativo ed in particolare sull’educazione della prima infanzia che continua a essere uno degli ambiti più trascurati. Le conseguenze ricadono soprattutto sui bambini più vulnerabili, tra cui quelli sfollati, con disabilità e provenienti dalle comunità maggiormente colpite dalle crisi.





L’impegno di Acqua Geraci si inserisce così in una visione della responsabilità d’impresa che guarda oltre i confini dell’azienda e del territorio, mettendo al centro l’acqua come elemento essenziale per la vita, la salute e la crescita, e l’educazione come strumento fondamentale per costruire nuove opportunità

L’iniziativa coinvolge 15 centri di educazione prescolare comunitari nelle aree di Banadir (Mogadiscio), Beletweyne, Baidoa, Adado e Kismayo e coinvolge 3.500 bambini e bambine tra i 3 e i 6 anni, di cui il 50% bambine.





Tra gli obiettivi del progetto figurano la creazione di spazi di apprendimento sicuri, la formazione degli educatori, il coinvolgimento delle famiglie e l’integrazione dell’educazione con servizi essenziali di protezione dell’infanzia, supporto psicosociale, nutrizione e acqua, servizi igienici e igiene. Particolare attenzione viene riservata anche all’accesso all’acqua potabile sicura: il progetto prevede infatti servizi igienici adeguati, spazi per il lavaggio delle mani e materiali per l’igiene quotidiana, garantendo a tutti i bambini coinvolti l’accesso costante ad acqua potabile sicura per tutta la durata dell’intervento.

“Sostenere un progetto dedicato alla prima infanzia significa investire sul futuro e sulla possibilità, per ogni bambino, di crescere, imparare e costruire il proprio percorso di vita – sottolinea l’amministratrice unica di Acqua Geraci l’avv. Elisa Braccioforte. Con questa partnership rinnoviamo la collaborazione con Save the Children e confermiamo la nostra idea di responsabilità sociale: contribuire, attraverso gesti concreti, a un mondo in cui ogni bambino possa avere accesso a processi di apprendimento e opportunità necessarie per crescere».

Il programma dedica inoltre una particolare attenzione all’inclusione: sono previsti programmi di sostegno e dispositivi di assistenza per consentire anche ai bambini con disabilità di partecipare pienamente alla vita educativa, oltre ad attività rivolte a genitori, caregiver e supervisori.