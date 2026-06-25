“È necessario fare piena luce su quanto accaduto nell’ambito della procedura di assegnazione dei fondi europei destinati al potenziamento e all’ammodernamento delle infrastrutture idriche siciliane. Parliamo di oltre 47 milioni di euro stanziati attraverso il PR FESR Sicilia 2021-2027 per migliorare il servizio idrico integrato e contrastare le perdite d’acqua. Quanto emerge per la provincia di Catania merita approfondimenti immediati da parte del Governo regionale. Mentre nelle altre province siciliane sono stati presentati numerosi progetti, nell’ambito dell’ATI Catania, il cui Presidente è contemporaneamente Sindaco del comune di Adrano, risulta finanziato un unico intervento, quello del Comune di Adrano. Un’anomalia che non può passare inosservata”.





Lo dichiara la deputata del Movimento 5 Stelle all’Assemblea Regionale Siciliana Lidia Adorno, prima firmataria di un’interrogazione parlamentare rivolta al Presidente della Regione e all’Assessore regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità.

Secondo la parlamentare, il dato più preoccupante riguarda proprio la mancata presentazione di progetti per gli altri Comuni facenti parte della provincia etnea e per questo chiede verifiche e massima trasparenza sugli iter eseguiti.





“Non posso che essere soddisfatta per il finanziamento ottenuto dal Comune di Adrano, un intervento necessario e importante per migliorare la rete idrica cittadina. Tuttavia, questa considerazione non cambia la sostanza delle questioni poste nell’interrogazione: è difficile comprendere come mai gli altri 57 Comuni della provincia etnea non compaiano in una procedura che avrebbe messo a disposizione risorse fondamentali per affrontare una delle emergenze più gravi della Sicilia, la fragilità delle reti idriche. Riteniamo doveroso che vengano chiariti tutti gli aspetti di una vicenda che rischia di alimentare dubbi e interrogativi tra cittadini e amministratori locali e comprendere da cosa sia scaturito” dichiara l’On. Adorno.





“I fondi europei rappresentano un’occasione straordinaria per modernizzare infrastrutture spesso obsolete e ridurre gli sprechi d’acqua. Ogni euro deve essere assegnato attraverso procedure limpide, accessibili e pienamente comprensibili. Per questo abbiamo chiesto al Governo regionale di verificare le ragioni della scarsa partecipazione registrata nell’ATI Catania e di adottare tutte le iniziative necessarie per garantire trasparenza, correttezza e pari opportunità a tutti i territori. Quando si parla di acqua – conclude Adorno – non si discute soltanto di opere pubbliche, ma di un bene essenziale per cittadini, famiglie, agricoltura e sviluppo economico. La Sicilia non può permettersi zone d’ombra nella gestione delle risorse destinate a un settore così strategico. Il finanziamento ad Adrano è certamente una buona notizia, ma le domande che abbiamo posto restano tutte sul tavolo e meritano risposte chiare e puntuali”.

Luogo: Palazzo dei normanni, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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