Partito ad Acireale lo Sportello di Creazione di impresa, nei locali del Living Lab di Via San Giovanni Nepomuceno 8, nell’ambito del progetto Luoghi per Crescere, rivolto ad alunni, famiglie e personale scolastico delle scuole superiori di primo e secondo grado, all’interno del Distretto socio-sanitario 14. Il progetto Luoghi per crescere, finanziato con risorse del PNRR, conta una rete di partner d’eccellenza che, oltre al GAL Terre di Aci, al Comune di Acireale e a Spazio 47 capofila del progetto, coinvolge Euroconsulenza, Fondazione Steve Jobs e Palestra per la mente, e mira a generare un significativo impatto educativo nella comunità locale. Per questo motivo, coinvolge attivamente i giovani tra gli 11 e i 17 anni in percorsi formativi per il potenziamento delle competenze digitali, scientifiche e tecnologiche, a cui si sommano le soft skills necessarie per un ingresso proficuo nel mondo del lavoro. Nell’ambito del progetto, inoltre, saranno organizzati 15 eventi con la partecipazione di imprese di successo per trasferire idee e motivazioni ai giovani iscritti.





In questo contesto, lo Sportello per la Creazione di impresa, gestito dalla commercialista Josephine Urso, è dedicato all’orientamento per la creazione di nuovi percorsi lavorativi e imprese giovanili e femminili. Nello specifico, fornisce supporto, a livello gratuito, ai giovani iscritti al progetto Luoghi per crescere e ai loro familiari, ma anche ai cittadini che ne avranno bisogno per approfondire idee di business, ricerca di finanziamenti, attraverso consigli e informazioni. Saranno approfonditi temi come la realizzazione di un business plan, la presentazione efficace di un progetto o l’accesso ai più idonei e strategici canali di finanziamento per il proprio progetto professionale. Lo sportello resterà aperto un pomeriggio a settimana, il venerdì dalle 15 alle 18, fino a dicembre 2025. Per informazioni 095-895386.

Luogo: Living Lab di Acireale, Via San Giovanni Nepomuceno, 8, ACIREALE, CATANIA, SICILIA

