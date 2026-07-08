La politica come servizio, metodo e responsabilità. Con questo principio Unione Cristiana, presieduta dal Sen. Domenico Scilipoti Isgrò, organizza il I° Seminario di Formazione Politica che si terrà Sabato 11 e Domenica 12 Luglio 2026 presso Wave Hotel, Viale della fiera Franca 33 Acireale, con inizio lavori alle ore 10,30.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che “L’Italia non cambia da sola. Il cambiamento inizia da chi decide di esserci”. È rivolta a amministratori, giovani, professionisti e cittadini che scelgono l’impegno pubblico con consapevolezza e vogliono dotarsi degli strumenti culturali, tecnici e deontologici per un’azione politica seria e competente.

Il programma si articola su quattro argomenti strutturanti, declinati con lezioni, case study e momenti di confronto:

COSTITUZIONE, ISTITUZIONI E BILANCIAMENTO DEI POTERI

Democrazia rappresentativa, ruolo di Parlamento, Governo, Magistratura e autonomie locali. Focus pratico: iter legis, limiti del potere, garanzie costituzionali e responsabilità istituzionale. Obiettivo: formare amministratori che conoscano le regole prima di governare.

ECONOMIA POLITICA E FINANZA PUBBLICA

Debito pubblico, spesa, entrate, PNRR, Europa e vincoli di bilancio. Verrà spiegato come si costruisce una manovra seria, come se ne valutano gli impatti sui territori e come comunicarla ai cittadini con trasparenza. Al centro: i dati, le scelte di priorità e il bene comune, non gli slogan.

GEOPOLITICA E SICUREZZA NAZIONALE

Il posizionamento strategico dell’Italia nel Mediterraneo, il ruolo nella NATO e nell’UE, le relazioni transatlantiche. Approfondimenti su energia, migrazioni, filiere strategiche e cyber security. Per comprendere gli interessi nazionali e assumere decisioni di lungo periodo, a partire dal Mezzogiorno e dalla Sicilia come cerniera Euro-Mediterranea.

COMUNICAZIONE POLITICA E LEADERSHIP ETICA

Argomentare, negoziare, parlare in pubblico, gestire media e social senza populismo. Un modulo dedicato a integrità, prevenzione del conflitto di interessi ed esempio personale: la politica come missione di servizio, non come carriera.

I Relatori

Interverranno:

Prof. Dott. Francesco Petrino

Dott. Roberto Marta

Prof. Enzo Correnti

Sen. Dott. Domenico Scilipoti Isgrò – Presidente di Unione Cristiana

“Formare oggi significa dare al Paese una classe dirigente preparata per le sfide di domani – dichiara il Sen. Scilipoti Isgrò –. In un tempo di crisi di rappresentanza e di semplificazioni, servono uomini e donne che uniscano visione, competenza e senso del dovere. Unione Cristiana vuole essere una palestra di idee, valori e responsabilità. Fondiamo il nostro impegno su Valori, Dignità e Bene Comune, per costruire insieme un futuro migliore”.

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