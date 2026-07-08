Le previsioni da IlMeteo.it

L’estate 2026 entra in una nuova fase di caldo eccezionale. Dopo le due intense ondate che hanno caratterizzato la fine di maggio e gran parte di giugno, l’Italia si prepara ad affrontare una terza fiammata africana, destinata a durare ben oltre il 20 luglio. Secondo le ultime elaborazioni meteorologiche, il nuovo impulso subtropicale porterà temperature molto elevate su gran parte del Paese, con valori diffusamente superiori ai 35 gradi e picchi che potrebbero raggiungere i 42°C in Sardegna nel fine settimana.

Per la Sicilia si prospettano giornate stabili, molto soleggiate e caratterizzate da un caldo sempre più intenso, con un aumento dell’afa soprattutto lungo le coste e nei principali centri urbani.

Tre ondate di calore in meno di due mesi: il 2026 segna un nuovo record

Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de iLMeteo.it, il calendario meteorologico degli ultimi mesi racconta una situazione ormai fuori dall’ordinario.

La prima ondata di calore si è sviluppata tra il 24 maggio e il 1° giugno, la seconda dal 17 giugno al 1° luglio, mentre adesso prende forma il terzo episodio consecutivo.

Più che eventi isolati, queste fasi mostrano un’unica lunga anomalia climatica, interrotta soltanto da brevi parentesi con temperature più vicine alla norma. Le estati italiane, sottolinea il meteorologo, stanno assumendo caratteristiche molto diverse rispetto al passato, con valori medi intorno ai 35°C e punte oltre i 40°C.

Il clima è cambiato: città sempre più calde anche di notte

L’aumento delle temperature non riguarda soltanto le ore diurne. Negli ultimi decenni anche le notti sono diventate sensibilmente più calde.

Secondo i dati richiamati da iLMeteo.it, dal 1975 le temperature nei centri urbani italiani sono aumentate di circa 4 gradi, favorendo la comparsa sempre più frequente delle cosiddette “notti super tropicali“, con minime superiori ai 25°C.

Un cambiamento che rende più difficile il recupero fisiologico durante le ore notturne e aumenta il disagio soprattutto per anziani, bambini e persone fragili.

Milano come Bangkok, Roma sempre oltre i 36 gradi

Le previsioni dei prossimi giorni mostrano valori che fino a pochi anni fa sarebbero sembrati eccezionali.

A Milano sono attese temperature comprese tra 27°C di minima e 37°C di massima, con notti simili a quelle di metropoli tropicali come Bangkok, Giacarta e Shanghai. Di giorno, però, il capoluogo lombardo risulterà addirittura più caldo di queste città.

Anche Roma continuerà a fare i conti con valori stabili intorno ai 36°C, ben superiori a quelli che caratterizzavano le estati di qualche decennio fa, quando le massime oscillavano generalmente tra i 30 e i 32 gradi.

Sicilia, sole protagonista ma il caldo diventa sempre più intenso

Anche la Sicilia resterà pienamente coinvolta da questa nuova fase anticiclonica.

Le giornate saranno dominate dal sole, mentre il caldo aumenterà progressivamente fino al weekend. Nelle aree interne i termometri saliranno sensibilmente, mentre lungo le coste l’umidità renderà il clima ancora più afoso.

Solo sui rilievi non si esclude la formazione di qualche isolato rovescio pomeridiano, fenomeni che tuttavia non riusciranno ad attenuare in modo significativo la calura.

Le previsioni giorno per giorno

Mercoledì 8 luglio

Nord: sole e caldo intenso con punte fino a 39°C.

Centro: tempo stabile e temperature elevate.

Sud e Sicilia: cielo sereno e caldo diffuso.

Giovedì 9 luglio

Nord: ancora sole e temperature elevate.

Centro: prevalenza di sole con qualche acquazzone sui rilievi.

Sud e Sicilia: clima stabile, caldo e isolati fenomeni sui monti.

Venerdì 10 luglio

Nord: temporali sulle Alpi con locali sconfinamenti in pianura.

Centro: sole prevalente e caldo persistente, qualche rovescio nelle aree montuose.

Sud e Sicilia: condizioni stabili con isolati acquazzoni sui rilievi interni.

Weekend rovente: fino a 42 gradi in Sardegna

Le ultime proiezioni indicano un possibile cambiamento solo al Nord nella giornata di sabato, dove aumenterà il rischio di temporali.

Tra domenica e lunedì, invece, il caldo raggiungerà il suo primo apice, con valori fino a 42°C in Sardegna e temperature molto elevate anche sul resto della Penisola.

Come difendersi dal caldo estremo

Con una nuova ondata di calore destinata a protrarsi per diversi giorni, diventa fondamentale adottare alcuni comportamenti utili per limitare i rischi legati alle alte temperature:

bere frequentemente anche in assenza dello stimolo della sete;

evitare l’esposizione al sole nelle ore più calde;

limitare le attività fisiche all’aperto;

preferire ambienti freschi e ben ventilati;

prestare particolare attenzione a bambini, anziani e persone con patologie croniche.

L’ondata di calore che sta interessando l’Italia conferma una tendenza che negli ultimi anni si presenta con sempre maggiore frequenza: estati più lunghe, temperature elevate per settimane consecutive e notti sempre più difficili da affrontare.