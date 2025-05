Nell’ ambito del 79° anniversario dell’Autonomia Siciliana, il 15 maggio alle ore 18:30, ospitata presso il Palazzo di Città di Acireale, Sala Zelantea, verrà inaugurata la mostra “Sicilia. Arte e Cultura” racconto poetico Pittura e Scultura di Cav. Giuseppe Mario Frezza e Cav. Pippo Contarino.





Un evento celebrativo che rievoca l’intento di rispondere attraverso l’arte all’esigenza di recuperare l’identità culturale delle nostra isola, rendendo omaggio alle nostre radici, alla nostra storia, alle nostre tradizioni, alla nostra lingua attraverso un compendio artistico che riproduca la suggestiva texture cultura della nostra terra.





Sulle note del violino di Karola Fichera, prenderà il via l’evento che sarà introdotto e condotto dalla giornalista dott.ssa Rita Vinciguerra, in presenza delle istituzioni politiche in loco.

I saluti Istituzionali saranno affidati a Sindaco Ing. Roberto Barbagallo, Sindaca Professoressa Margherita Ferro, Assessore alla Cultura del Comune di Acireale Avvocato Enzo Di Mauro, Onorevole Nicola D’ Agostino, Presidente Accademia Zelantea Dottore Michelangelo Patanè.





La manifestazione coinvolgerà, a vario titolo, personalità pubbliche, artisti e rappresentanti della cultura locale. Saranno nostri ospiti: Matteo Bonaccorsi, mitologo, Karola Fichera, cantante e violinista, Sebastiano Di Stefano, cantastorie. Interverranno: professoressa Nellina Ardizzone, poetessa Angela Bono, professoressa Silvana Calanna, Dottoressa Silvana Cardi, performer Rita Cristaldi, artista Giusy Di Mauro, poetessa Maria Grazia Falsone, professore Salvo Liuzzo, Avvocato Riccardo Tomasello, poetessa Graziella Torrisi.





L’ evento si avvierà alla conclusione con il contributo degli autori Cav. Giuseppe Mario Frezza e Cav. Pippo Contarino.

L’incontro terminerà con un rinfresco di ringraziamento per la partecipazione.

La mostra, a ingresso libero, resterà visitabile dal 15 al 26 Maggio h 17:00/20:00.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.