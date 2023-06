ACIREALE – L’Ente Attività Sociali E.A.S., presieduto dal dott. Rosario Cantone, con la Fondazione Maria Barbagallo e il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Assistenti Sociali della Regione Siciliana, riprende le proprie attività formative in presenza con un seminario dal titolo “Identità in rete e nuove trasgressioni. Educare e riparare anche attraverso il web” che si terrà sabato prossimo, 24 giugno, dalle ore 8,30 alle ore 13,30, nella sede dell’E.A.S., in via Marchese di Sangiuliano, 79 ad Acireale.

Maria Francesca Pricoco, presidente del Tribunale per i minorenni di Messina; la dott.ssa Maria Pia Fontana, assistente sociale specialista, sociologa, vincitrice di un concorso per dirigente del ministero della giustizia, nonché docente presso l’Università di Catania e autrice di numerosi saggi; il dott. Luigi Raciti, psicologo, psicoterapeuta, dirigente presso l’Asp di Catania – unità di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza. Interverranno, inoltre, la dott.ssa Maria Giuseppa Lo Bianco, dirigente scolastica dell’Istituto di istruzione superiore Fermi-Eredia di Catania e il dott. Gabriele Spina, psicologo, responsabile politiche giovanili del consorzio Il Nodo – di Acireale.

L'E.A.S. è nato ad Acireale nel 1950 per la formazione degli assistenti sociali, seconda scuola di servizio sociale della Sicilia. Negli ultimi anni si occupa della formazione permanente di assistenti sociali e altre figure professionali. Il seminario è accreditato dal Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali e gli iscritti sono poco meno di un centinaio.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.