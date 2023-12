Un’azienda dinamica, in continuo fermento e sempre pronta a mettersi in gioco per raggiungere nuovi importanti traguardi: fondata nel 2002, Iacolino Srl di Agrigento, in vent’anni di attività, ha saputo affermarsi come importante punto di riferimento per i professionisti dell’edilizia, della termoidraulica ed elettricità nell’area di Agrigento e non solo. Grazie all’entusiasmo e al carisma, prima di Antonio Iacolino e ora dei due figli Calogero e Morena, al timone dell’azienda, l’impresa siciliana ha puntato sempre più in alto, affrontando con tenacia le sfide del mercato e la sua evoluzione, in un percorso continuo di crescita che nel 2023 l’ha portata a entrare nel Gruppo BigMat.

«Siamo nati – racconta Calogero Iacolino – come realtà di supporto alle imprese incaricate della manutenzione dell’illuminazione pubblica in diversi comuni siciliani, per poi ampliare nel corso degli anni il nostro business con servizi e prodotti per tutti gli operatori della filiera delle costruzioni, inserendo nuovi settori come la termoidraulica e l’edilizia, segmento questo che abbiamo introdotto tre anni fa come naturale completamento della nostra proposta, per un’offerta completa e a 360 gradi.

Seguiamo i nostri clienti – nell’edilizia così come in tutti gli altri settori – dalla fase progettuale all’assistenza post-vendita, offrendo un servizio di consulenza dedicato con specialisti, oltre a un’ampia disponibilità di prodotti in pronta consegna, permettendo di realizzare ogni progetto nella sua totalità senza attese».

Nel punto vendita di Agrigento, distribuito su una superficie di 1.500 m2 trovano spazio prodotti e soluzioni dei migliori marchi per una progettazione a 360 gradi che soddisfi ogni esigenza, dalle nuove costruzioni alle ristrutturazioni, grazie all’offerta di soluzioni all’avanguardia del comparto elettrico, termoidraulico e utensileria ma anche edilizia tradizionale, colore e domotica.

Imprese, installatori e privati possono trovare tutto ciò di cui hanno bisogno supportati dal team di BigMat Iacolino, composto da 20 persone pronte a soddisfare ogni richiesta, dai sopralluoghi in cantiere allo sviluppo dei progetti, dalla consulenza tecnica pre e post-vendita alla consegna dei materiali.

Una struttura ben organizzata a cui si affianca uno spazio espositivo di 60 m2, inaugurato nel 2018 a Favara (AG), in cui si possono scoprire da vicino i sistemi e gli impianti di climatizzazione e domotica che BigMat Iacolino progetta per una casa all’insegna del massimo comfort.

Un’offerta completa, in termini di prodotti e di servizi, quella dell’azienda agrigentina, arricchita ulteriormente dall’ingresso nel Gruppo BigMat «che ci consente di essere ancora più competitivi nel mercato dell’edilizia, in cui ci siamo affacciati da poco ma che ci sta dando grandi soddisfazioni. Scegliere BigMat rappresenta un importante investimento per la nostra crescita, grazie all’ampio ventaglio di marchi che collaborano con il Gruppo puntiamo, infatti, ad affermarci ancor di più come partner strategico di professionisti e imprese» prosegue Calogero Iacolino.

Un’azienda lungimirante e in continua evoluzione: «Siamo un vulcano di energie ed entusiasmo; passione e dedizione per ciò che facciamo non ci mancano, anzi, ci spingono a metterci in gioco continuamente per specializzarci sempre di più e l’ingresso in BigMat si colloca proprio in questa direzione. Grazie al supporto della Centrale, ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola BigMat e alla collaborazione e al confronto con gli altri soci del Gruppo potremo proseguire il percorso di sviluppo che abbiamo intrapreso nel ramo edile e consolidare la nostra presenza sul territorio», conclude il titolare di BigMat Iacolino.

