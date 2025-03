Il Sicilian Swingage Festival è organizzato da Asd Swing Age Palermo con il patrocinio della Regione Siciliana, Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo e si svolgerà dall’11 al 13 aprile 2025 in Sicilia, nello splendido golfo di Mondello. Si tratta di un evento molto atteso che coinvolgerà ballerini, musicisti e appassionati di swing da ogni angolo del mondo.

Lo swing nasce negli anni ‘20 e ‘30 nel quartiere afroamericano di Harlem, a New York, in un contesto segnato da segregazione razziale e discriminazione. Le comunità nere, nonostante le difficoltà economiche e sociali, trovavano nella musica jazz e nel ballo swing un mezzo di espressione e di riscatto culturale. In quegli anni, i locali di Harlem come il Savoy Ballroom erano tra i pochi posti in cui bianchi e neri potevano ballare insieme, sfidando apertamente le leggi di segregazione razziale. Il ballo swing, con la sua energia travolgente e il suo spirito di libertà, diventò un simbolo di integrazione e di lotta contro la discriminazione. Lo swing non era solo un ballo, ma un modo per celebrare l’identità afroamericana e la sua cultura. Attraverso la musica jazz e i movimenti liberatori del Lindy Hop, del Charleston e del Jitterbug, i ballerini esprimevano gioia, creatività e resilienza, rompendo gli schemi imposti dalla società segregazionista dell’epoca. Negli anni successivi, lo swing si diffuse in tutto il mondo, influenzando non solo la musica e la danza, ma anche i movimenti per i diritti civili.





Il Festival è stato reso possibile anche grazie al supporto di “Leto & Adelfio, Assicuratori” e “Gervasi LAB”.

La scelta di Palermo riflette la capacità di questa città di abbracciare culture diverse e promuovere l’inclusione sociale. Il ballo swing, nato come resistenza contro l’ingiustizia sociale, oggi diventa un linguaggio universale che unisce persone di tutte le etnie e nazionalità.

Quest’anno, il festival acquista, inoltre, un valore speciale, celebrando il 105° compleanno della leggendaria Norma Miller, conosciuta come “The Queen of Swing”. A sei anni dalla sua indimenticabile presenza a Palermo, il festival si aprirà con un tributo che le renderà omaggio con racconti emozionanti sulla sua straordinaria vita. Norma Miller è stata un simbolo intramontabile di energia, creatività e passione, ispirando e connettendo generazioni di ballerini attraverso il potere universale della danza.





Elvira Amata, Assessore Regionale Turismo Sport e Spettacolo:

“Condividere anche con il patrocinio dell’Assessorato la prima edizione del “Sicilian Swingage Festival” nella splendida cornice dell’antico stabilimento balneare di Mondello rappresenta certamente un’ulteriore occasione per arricchire sempre più l’offerta turistica da destinare al territorio e, al contempo, una concreta opportunità di promozione del nostro meraviglioso patrimonio sotto l’aspetto più strettamente turistico, proprio partendo dalla straordinaria bellezza del borgo marinaro che ospita l’iniziativa che rappresenta una delle perle più incantevoli, meta costante di tanti turisti. Piace ancor di più cogliere nell’iniziativa una particolare connotazione che interseca proficuamente segmenti diversi ed integrati, dalla musica, alla danza, ai workshop con uno straordinario omaggio, infine, alla leggendaria Norma Miller, momento di particolare pregio artistico rispetto alla tradizione che la regina dello swing per eccellenza rappresenta. Un evento davvero completo nella sua articolazione che ben si armonizza con la visione dell’Assessorato. Agli Organizzatori vada il mio sentito apprezzamento per i contenuti dell’iniziativa che sono certa registrerà un grande successo di pubblico e di visitatori”.





Debora Gallarate, Presidente della Asdc SwingAge Palermo:

“Palermo, con la sua essenza di crocevia culturale è il luogo ideale per celebrare questo Festival internazionale. Lo swing non è solo ritmo e movimento, ma una vera e propria rivoluzione culturale che ha contribuito a rompere barriere e a promuovere l’uguaglianza. Il Festival ospiterà insegnanti e musicisti di fama internazionale, in uno felice connubio fra l’atmosfera vintage del jazz e l’ unicità culturale siciliana”.

