Si è disputato nel fine settimana, tra sabato 16 e domenica 17 settembre 2023, il gran finale del Grand Prix Sicilia Openwater, organizzato da Paolo Zanoccoli nell’ambito delle manifestazioni promosse dall’ASI, comitato provinciale di Catania, presieduto da Angelo Musmeci. È stata un’estate all’insegna dello sport immerso nelle acque siciliane più suggestive, con gare che hanno coinvoltomigliaia di atleti e di spettatori provenienti dall’isola e da oltre lo Stretto, e che ha chiuso in “bellezza” ancora una volta ad Avola, località scelta nuovamente anche quest’anno per concludere la manifestazione.

L’ultimo appuntamento di una serie di tappe disputate in tutta l’isola per la gara di nuoto in acque libere ha vissuto due gare ASI: la Staffetta 4×1250 mt e il Miglio ASI.

Presenti oltre 300 atleti provenienti da tutta la Sicilia e da molte zone d’Italia, ma anche dagli Stati Uniti, motivo questo di grande orgoglio da parte degli organizzatori che vedono l’evento estivo prendere sempre più consensi,anche fuori dai confini dell’isola.

La gara è stata organizzata dalla ASD TriROCK, con base logistica al Lido Eden, grazie al patrocinio del Comune di Avola, nonché dell’ARS e della Regione Siciliana.

Ecco i risultati del miglio:

Podio maschile cat. agonisti

CAPOSTAGNO SIMONE La Fenice asd M JUM 21’52,89 LAURICELLA GIOVANNI Pol.Mimmo Ferrito ssd M RAM 21’56,03 SCHIFANO FILIPPO Pol.Mimmo Ferrito ssd M JUM 22’00,53

Podio femminile cat. agonisti

SIRCHIA FEDERICA Pol.Mimmo Ferrito ssd F JUF 23’54,02 PICCIONE GAIA La Fenice asd F JUF 24’17,77 SCALIA VITTORIA Pol.Mimmo Ferrito ssd F RAF 24’23,01

Podio maschile cat. master

GULLY MAURO FILIPPO TriROCK asd M 35M 26’20,21 BRUGALETTA GIAMPIERO Pol. Sport Club Erea asd M 40M 27’32,94 RIZZO IGNAZIO Pol.Mimmo Ferrito ssd M 35M 27’40,95

Podio femminile cat. master

SAPUPPO ANNAMARIA TriROCK asd F 30F 28’58,69 AMATO GIULIANA Pol.Mimmo Ferrito ssd F 35F 30’11,44 PIPES KARLYN TriROCK asd F 60F 30’19,68

Questa manifestazione ha rappresentato la finale del GP Sicilia 2023 ed ha, di conseguenza, assegnato i titoli individuali e di società. Le premiazioni finali del circuito si svolgeranno domenica 1 ottobre sulla spiaggia di Mondello a Palermo, in occasione della manifestazione Oceanman Palermo, organizzata da ASD Sharkman Triathlon e ASD Trirock, entrambe società affiliate ASI.

«Anche questa estate – dice l’organizzatore storico dell’evento, Paolo Zanoccoli – ci ha consegnato grandi successi in ambito sportivo, ma anche di pubblico appassionato alla gara: migliaia di atleti provenienti dadiverse località dell’isola e da svariate zone italiane ed estere, come nella finale, nella quale abbiamo avuto presenze dagli stati Uniti, hanno affrontato tutte le competizioni con grinta ed entusiasmo, quindi ringrazio loro e anche i tantissimi spettatori accorsi ad ogni tappa».

«Con questo ultimo appuntamento, cui seguirà la premiazione domenica prossima, – commenta Angelo Musmeci, presidente provinciale ASI – si conclude un evento al quale l’ASi è affezionato da tempo e nel quale crediamo profondamente. Durante l’estate, su tutti i territori che hanno abbracciato le tappe del GP Sicilia, abbiamo scoperto l’unicità dei paesaggi siciliani, incantevoli e suggestivi».

