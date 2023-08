Ad Ustica Ferragosto col dj Charlie Mauthe

di Press Service

14/08/2023

Ha scoperto Ustica come luogo del cuore dove portare avanti il suo mestiere da disk jockey trent’anni fa, con già 8 anni di onorata carriera alle spalle. E da allora, tutte le estati, non l’ha più abbandonata. Questo Ferragosto Ustica lo celebrerà con una grande festa.

Charlie Mauthe, il dj e produttore siciliano più famoso in Europa, si prepara a celebrare i suoi tre decenni a Ustica con una festa organizzata dal Comune di Ustica, dall’Area Marina Protetta, e dall’associazione Ustica nel cuore, il 15 agosto alle 23 in piazza Umberto I.

Una serata totalmente gratuita in cui saranno percorsi trent’anni di musica dance e saranno suonati i suoi brani: “Life” – scritta proprio a Ustica – “Bamble B.”, “Knick knack” e “Cristal Dreams”, che hanno reso negli anni Charlie Mauthe popolare nelle dance floor dell’intero pianeta, dall’Europa agli Stati Uniti.

Una carriera che è anche made in Ustica quella di Charlie Mauthe, partita da locali come Il Boschetto, per poi passare alla Rosa dei Venti, al Faraglione, al Carpe Diem e infine all’Ailanto Park.

Un compleanno artistico che sarà festeggiato con una mega torta a forma di consolle sarà offerta a tutto il pubblico presente in piazza Umberto I dal bar Centrale.

Minibiografia

Charlie Mauthe è un dj, autore, produttore e compositore, con oltre 30 anni di carriera sulla scena internazionale. Nel 1988 vince il primo posto del concorso Aid (Associazione Italiana Disc Jockey), con la qualifica di dj beatboxer. Nel 1994 ha iniziato a comporre musica dance di successo, ballata in tutta Europa. Tra i brani di maggiore successo: “Bamble B”, “Knick Knack”, “Crystal Dreams” e “B.M.Decoder”. In particolare “BambleB” nel 2000 è stato per 11 mesi primo in classifica tra i brani dance più ascoltati in Italia e in Europa. Il successo ha portato Mauthe a esibirsi davanti a 250 mila persone al World of Dance Malaga-Spagna. Negli ultimi anni ha aperto la società di produzione Dual Jam Production, con sede a Milano.

