SONO STATI 725 GLI ESAMI EFFETTUATI A BORDO DEI CAMPER

UN SUCCESSO LA PREVENZIONE DEL TUMORE ALLA TIROIDE PER LA PRIMA VOLTA INSERITO NEL PROGRAMMA DELL’OPEN DAY

PALERMO 16 SETTEMBRE 2023 – Una presenza enorme, al di là delle più rosee aspettative ha partecipato e condiviso le attività dell’Open Day Itinerante della prevenzione organizzato dall’Asp di Palermo a San Cipirello. Grazie alla promozione dell’iniziativa sul territorio fatta dall’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco, Vito Cannella, ed all’attività incessante dell’assessore alla salute, Salvatore Licata, si è registrato un numero record di adesioni.

Al termine di 7 ore di lavoro a bordo dei camper in Piazza Liborio Mannino sono state 725 le prestazioni assicurate dagli operatori dell’Asp di Palermo che, per la prima volta, ha introdotto nell’ampio ventaglio di esami anche lo screening del tumore della tiroide. Sono stati i primari di radiologia dell’Azienda sanitaria del capoluogo – Marco Brancato, Liliana Costa e Antonio Nicosia – ad effettuare le ecografie a 97 utenti provenienti da tutto il comprensorio. I casi che necessitano di un approfondimento diagnostico sono stati pianificati nel vicino Ospedale di Partinico.

Tutti gli ambulatori mobili sono stati, comunque, meta di un enorme numero di utenti: 97 sono state le prestazione per la prevenzione cardiovascolare; 68 i bambini accompagnati dai genitori che hanno effettuato sia lo screening visivo, sia lo screening logopedico, mentre sono state 35 le mammografie per lo screening del tumore della mammella; 22 tra Pap Test e HPV test per lo screening del cervicorcanoma e 16 i Sof Test distribuiti per lo screening del tumore del colon retto. Hanno lavorato a pieno ritmo anche l’ambulatorio vaccinale mobile (35 le somministrazioni complessive) e lo sportello amministrativo che ha esitato ben 252 prestazioni, soprattutto di scelta del pediatra (è andato in pensione il professionista che ha lavorato fino a qualche giorno nel comprensorio).

I camper della prevenzione dell’Asp di Palermo proseguiranno il loro “viaggio” ad ottobre partecipando ancora una volta alle attività delle “Domeniche in Favorita” promosse dell’Amministrazione comunale di Palermo. (nr)

