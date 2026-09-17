Palermo. Raffaele Tango è stato rieletto presidente dell’Adoc Sicilia e di Palermo. La decisione è stata assunta all’unanimità nel corso dell’VIII Assemblea regionale dell’associazione dei consumatori, svoltasi a Palermo alla presenza della segretaria e presidente nazionale dell’Adoc, Anna Rea. La rielezione di Tango conferma la linea di un’associazione radicata sui territori, vicina ai cittadini e impegnata su temi prioritari per le famiglie siciliane che va dal caro-vita alle bollette e servizi essenziali alla tutela dei diritti di consumatori e utenti. “Accolgo con responsabilità questo nuovo mandato – ha dichiarato Tango – con l’obiettivo di rafforzare la presenza dell’Adoc in ogni provincia e di rendere ancora più efficace la nostra azione di ascolto, proposta e controllo sulle politiche regionali e locali”. Nel corso dell’assemblea è stato inoltre rinnovato l’organismo dirigente regionale. È stata eletta vicepresidente Francesca Abramo mentre alla tesoreria è stato designato Rosario Tantillo.



I nuovi vertici regionali lavoreranno a stretto contatto con la presidenza nazionale dell’Adoc, rappresentata da Anna Rea, per coordinare le iniziative di tutela, formazione e informazione sui diritti dei consumatori in Sicilia.

“La presenza della presidente nazionale – ha sottolineato Tango – rafforza il legame tra la nostra realtà regionale e la struttura nazionale garantendo maggiore forza contrattuale sui tavoli istituzionali e una risposta più rapida alle esigenze concrete delle persone”. Con questo assetto, l’Adoc Sicilia si avvia a potenziare gli sportelli territoriali, promuovere campagne di educazione al consumo consapevole e mantenere un dialogo costante con le istituzioni, per portare al centro delle politiche pubbliche le priorità delle famiglie e dei consumatori siciliani.

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