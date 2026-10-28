‘I.T.S. “P. Branchina” di Adrano ha inaugurato oggi “La Stanza ZERO”, spazio interamente dedicato alla lotta contro la violenza. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un luogo di sensibilizzazione, ascolto e prevenzione all’interno della comunità scolastica e del territorio.



All’evento hanno preso parte rappresentanti del mondo della scuola, delle istituzioni, delle forze dell’ordine e delle associazioni. Tra gli interventi previsti: la Prof.ssa Lucia Lomonico, dirigente dell’I.T.S. Branchina; la Dott.ssa Antonella Caltabiano, presidente di “Telefono Rosa Sicilia” e fondatrice de “La Stanza Zero”; il Dott. Emilio Grasso, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale di Catania; i rappresentanti delle istituzioni locali, della Polizia di Stato e dei Carabinieri; i familiari di Valentina Salamone; e la Prof.ssa Lucia Firrarello, referente del progetto.





L’iniziativa prende vita direttamente dall’esperienza sul campo vissuta tra i banchi di scuola. La presidente di Telefono Rosa Sicilia racconta l’esigenza concreta che ha portato a ideare questo nuovo spazio:

«La Stanza Zero nasce come risposta ad un’esigenza di cui mi sono resa conto grazie all’attività svolta come Presidente del Telefono Rosa Sicilia e come insegnante degli istituti di istruzione secondaria superiore. Mi accorgevo infatti che alla fine di ogni attività di sensibilizzazione c’era sempre qualcuno lì che voleva un consiglio, che mi veniva a cercare in classe, che mi telefonava, mi mandava un messaggio per raccontare un proprio vissuto di violenza diretto e indiretta. Ecco perché ho pensato ad uno spazio all’interno della scuola che potesse rendere il servizio del centro antiviolenza più familiare, più vicino alla realtà dei nostri ragazzi», spiega Caltabiano.





Dal primo progetto pilota si è arrivati a strutturare un vero e proprio modello replicabile sul territorio. Oggi il format punta a garantire la stessa qualità di supporto all’interno degli istituti scolastici.

«Ed è così che è nata la prima Stanza Zero al Benedetto Radice e che via via ha assunto delle funzioni sempre più capaci di rispondere alle esigenze che abbiamo con gli anni riscontrati. Ad oggi abbiamo registrato a mio nome il marchio che adesso viene utilizzato come format in tre scuole attualmente, al Benedetto Radice di Bronte, al De Felice di Catania e all’Ars di Paternò. C’è una convenzione che regola i servizi prestati in modo che ovunque ci sia la Stanza Zero si possa assicurare un altissimo standard qualitativo dei servizi offerti».

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