Giornate all’insegna della creatività e cerimonie di premiazioni per le attività extra-curriculari, svolte nel corso dell’anno scolastico 2023/2024, all’Istituto Branchina di Adrano. Tra i tanti momenti più significativi anche la cerimonia di sintesi sul Progetto – Poesia “Naufragar mi è dolce in questo mare”, coordinato dalla prof.ssa Lina Uccellatore, che si propone di diffondere il valore delle poesie.

Al Branchina in queste giornate si è svolta pure la premiazione DELF A2-B1 nell’ambito del progetto “Certificazione Linguistica-Teatro Francofono”, coordinato dal prof. Julien Lemarchand e dalla prof.ssa Lara Gugliotta con il beneplacito della vice-preside del plesso sud dell’Istituto Maria Cristina Pappalardo.

In occasione di tali eventi il dirigente scolastico dell’Istituto Branchina, Vincenzo Spinella, ha ribadito agli studenti la necessità in questo preciso momento storico di «doverci abituare ad essere co-registi d noi stessi per creare un futuro migliore».





