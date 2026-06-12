Lo sport come straordinario volano di inclusione, amicizia e superamento di ogni barriera. Dal 18 al 21 giugno 2026, la splendida cornice del Resort Città del Mare di Terrasini (PA) si trasformerà nella capitale dello sport inclusivo ospitando gli “Adria Inclusive Games (AIG) 2026 – Sicilia”. L’evento, giunto alla sua seconda edizione in terra siciliana, è organizzato dall’ASD SporT21 Sicilia – ODV e vedrà la partecipazione di circa un centinaio di persone, tra atleti con disabilità intellettiva-relazionale, tecnici e famiglie provenienti dall’Isola e da tutta Italia.





Un programma ricco tra sport, motori e inclusione

Le giornate del 19 e 20 giugno saranno il cuore pulsante della manifestazione, interamente sviluppata secondo il modello innovativo “Mixed Ability”, che vede atleti con e senza disabilità gareggiare e allenarsi insieme nello stesso contesto sportivo.

• Venerdì 19 giugno (Sport e prove guidate): Sotto la guida di tecnici federali e volontari, i ragazzi si cimenteranno in numerose discipline: judo, karate, tiro con l’arco, nuoto, basket in carrozzina e golf. Tra le grandi novità di quest’anno, grazie alla collaborazione con la HSA Italia (Handicapped Scuba Association), gli atleti potranno provare l’emozione di un’immersione subacquea guidata con le bombole in ambiente controllato. Saranno presenti anche gli atleti della scuola di Parakarate della ASD Karate Club Kanazawa di Treviso.





• Sabato 20 giugno (Il Trofeo e il territorio): La mattina sarà dedicata al 1° Trofeo Adria Inclusive Games Sicilia di Calciobalilla, evento ufficiale autorizzato e patrocinato dalla FPICB (Federazione Paralimpica Italiana Calcio Balilla) dedicato ad atleti con disabilità fisica e intellettiva. Nel pomeriggio, l’evento si sposterà sul lungomare Peppino Impastato di Terrasini con il raduno di auto e moto d’epoca dell’Associazione Siciliana Veicoli Storici (A.S.V.S.), per poi concludersi con un’apericena solidale presso il Birrificio Bruno Ribadi. Qui verranno degustate le due varianti (bianca e ambrata) della celebre Birra T21, prodotta proprio dai ragazzi con sindrome di Down dell’associazione.

• Domenica 21 giugno (Cerimonia conclusiva): I giochi si chiuderanno ufficialmente con le premiazioni alla presenza del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, dell’Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Sociali, Nunzio Maniaci, e delle massime autorità sportive locali e nazionali. Durante la cerimonia sarà consegnato un contributo in memoria di Mainaldo Maneschi all’ASD SporT21 Sicilia – ODV.





La dichiarazione del Sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci: “Anche quest’anno sarà un piacere ospitare i nostri amici unici e speciali, che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, con i quali abbiamo intrattenuto bellissimi momenti conviviali, solidali, di aggregazione, di gioco e anche di lavoro. Abbiamo imparato a conoscere questi ragazzi così come tutti i loro genitori che partecipano a questa manifestazione così importante, che li vede protagonisti da un punto di vista turistico e di promozione del nostro territorio, ma li vede anche protagonisti in momenti di aggregazione e inclusione alla scoperta di nuove attività. Sono queste le manifestazioni che fanno crescere una comunità, che ci fanno andare avanti, con la consapevolezza di quel piacere di fare politica per il bene comune.”





La dichiarazione del Presidente di SporT21 Sicilia, Giampiero Gliubizzi: “Gli Adria Inclusive Games non rappresentano soltanto una parentesi agonistica, ma sono la testimonianza concreta di come lo sport riesca a ridefinire il concetto di abilità, mettendo al centro il valore unico di ogni persona. Vedere ragazzi provenienti da tutta Italia incontrarsi qui in Sicilia, supportati da una rete straordinaria di federazioni, istituzioni e volontari, ci riempie di orgoglio. Il nostro obiettivo, attraverso il modello Mixed Ability, è dimostrare che non esistono traguardi preclusi quando si abbattono i pregiudizi. Quest’anno arricchiamo l’offerta sportiva con la subacquea e il calciobalilla paralimpico, unendo la fatica del campo alla gioia della condivisione sociale, come dimostra l’esperienza dei nostri ragazzi nella produzione della Birra T21. Terrasini, per quattro giorni, sarà il cuore pulsante di un’Italia che include, valorizza e non lascia indietro nessuno.”





La Birra T21 vola all’EXPOAID di Rimini

L’impegno sociale e inclusivo di SporT21 Sicilia non si ferma a Terrasini. Subito dopo la conclusione dei giochi siciliani, l’associazione volerà in Emilia-Romagna dal 25 al 27 giugno per partecipare alla seconda edizione di “EXPOAID 2026 – Io, persona di valore”, iniziativa promossa dal Ministero per le Disabilità, presso il Palacongressi di Rimini.

In questa prestigiosa vetrina nazionale, i ragazzi dell’associazione presenteranno il progetto “BeerT21 Up da mastri a maestri”. All’interno di uno spazio degustativo dedicato, un piccolo gruppo di ragazzi con sindrome di Down racconterà la nascita e la storia della loro birra artigianale senza glutine “T21”, esempio lampante di come un’idea solidale possa trasformarsi in una concreta opportunità di inserimento lavorativo e produttivo, con il sogno futuro di aprire un Pub autogestito a Palermo.

I Partner dell’evento di Terrasini: Comune di Terrasini, FINP Sicilia, FPICB Sicilia, FIPIC Sicilia, HSA Italia, MSP, SporT21 Italia, CoorDown, Marco Maneschi e famiglia, Birrificio Bruno Ribadi, Thalassa. La manifestazione è realizzata grazie al supporto sinergico e organizzativo di ASD SporT21 Italia.

Luogo: CDSHotels Terrasini – Città del Mare, S.S. 113 Km 301.100, TERRASINI, PALERMO, SICILIA

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