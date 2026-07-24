Una donna anziana è morta ieri pomeriggio dopo essere stata colta da un malore su una spiaggia libera di Fontane Bianche, nel Siracusano. Sul posto sono intervenute le pattuglie a terra della Guardia Costiera di Siracusa, in raccordo con le altre forze di polizia, per gli adempimenti di competenza.

Gli interventi in mare

L’episodio si inserisce in una giornata, quella del 23 luglio, caratterizzata da condizioni meteomarine particolarmente avverse che hanno impegnato la Capitaneria di porto di Siracusa in una serie di interventi di ricerca e soccorso lungo il litorale di competenza.

Nel primo pomeriggio i militari sono intervenuti in aiuto di un natante da diporto con l’ancora incagliata e le cime impigliate nelle eliche nei pressi della scogliera del Minareto. Dopo le operazioni di messa in sicurezza e i tentativi di disincaglio, l’imbarcazione è stata scortata dal battello GC B149 fino agli ormeggi, senza conseguenze per gli occupanti.

Isola delle Correnti

Nel tardo pomeriggio è scattato un secondo intervento dopo la segnalazione di un bagnante in presunta difficoltà nella zona dell’Isola delle Correnti, a Portopalo di Capo Passero. Sono state impiegate le motovedette CP 323 e CP 325, quest’ultima proveniente da Pozzallo, oltre al battello GC B181. Al termine delle ricerche, coordinate via mare e via terra, è stato accertato che il bagnante, a bordo di una canoa, era già rientrato autonomamente.

Soccorso ad Avola

In serata, infine, è stato segnalato un kitesurfer in presunta difficoltà al largo della costa di Avola. La Sala operativa ha disposto l’invio di una motovedetta e il coinvolgimento di un mezzo nautico di un circolo sportivo della zona. Il surfista è stato raggiunto ed è rientrato a riva senza ulteriori criticità.