I dati YouTrend per SkyTG24

Fratelli d’Italia resta primo partito ma scende al 26,4% (-0,5% rispetto al 2 luglio). Il Partito Democratico è sostanzialmente stabile al 21,9% (-0,1%) e riduce il distacco a 4,5 punti. Il Movimento 5 Stelle arretra all’11,5% (-0,5%). È quanto emerge dall’ultimo sondaggio di Youtrend per SkyTg24.

La crescita di Futuro Nazionale

Il dato più rilevante della rilevazione, sottolinea Youtrend, è la crescita di Futuro Nazionale, che sale al 7,6% (+1,2%) e si porta a soli tre decimi da Forza Italia (7,9%, +0,3%), consolidandosi come quinta forza nazionale a ridosso della quarta. La Lega, per contro, scende al 4,9% (-0,5%), ormai staccata di quasi tre punti dal partito di Vannacci, mentre Noi Moderati è stabile allo 0,8%.

Le altre forze politiche

Ad Alleanza Verdi-Sinistra, che sale al 6,8% (+0,2%), si aggiungono nell’area centrista Azione al 3,7% (+0,3%), Italia Viva al 2,1% (-0,4%) e +Europa all’1,9% (+0,6%). Completano il quadro il Partito Liberaldemocratico all’1,0% (-0,1%) e Ora! allo 0,9% (-0,1%). L’area degli indecisi e astenuti cresce sensibilmente al 38,0% (+4,5%): l’arretramento diffuso dei partiti maggiori si scarica soprattutto sul non voto.

Le coalizioni

La maggioranza di governo (FdI, FI, Lega, Noi Moderati) vale il 40,0% (-0,7%); includendo Futuro Nazionale, l’intera area di centrodestra arriva al 47,6%. Il campo largo (PD, M5S, AVS) si attesta complessivamente al 40,2%, in sostanziale parità con il blocco di governo.

Il giudizio sul governo

Il giudizio sul governo resta stabile nei positivi (35%), mentre i negativi salgono al 58% (+3%) a scapito degli indecisi (7%, -3%): il saldo negativo si allarga così a 23 punti. La polarizzazione, osserva Youtrend, è totale: 99% di giudizi positivi tra gli elettori FdI e 92% di negativi nel campo largo. Nel centrodestra si conferma il consenso a più velocità già osservato a inizio mese: all’apprezzamento pressoché unanime degli elettori FdI si affianca quello più tiepido degli elettori di FI, Lega e Noi Moderati (65% positivo, con un 11% di indecisi) e quello ancora più freddo, ma in recupero, degli elettori di Futuro Nazionale (61% positivo, 39% negativo, contro il 50%-50% del 2 luglio).

L’ipotesi di un’alleanza con Vannacci

L’ipotesi di un’alleanza tra il centrodestra e Futuro Nazionale piace soprattutto agli elettori dello stesso Futuro Nazionale (61% favorevoli, 38% contrari) e a quelli di Fratelli d’Italia (53% favorevoli, 36% contrari). Molto più scettici gli elettori degli altri partiti della coalizione: tra chi vota Forza Italia, Lega e Noi Moderati i contrari sono il 48%, i favorevoli il 26%, mentre un ulteriore 26% non si esprime.

La legittima difesa dopo il caso Roggero

Il sondaggio ha misurato anche l’opinione degli italiani sulla legittima difesa, tema tornato al centro del dibattito dopo la condanna in Cassazione del gioielliere Mario Roggero. Per il 57% degli intervistati la legge italiana dovrebbe cambiare per ampliare i casi in cui la difesa è considerata legittima, mentre il 10% vorrebbe una modifica in senso opposto, per limitarne l’applicazione. Il 20% ritiene che la normativa vada bene così com’è, il 13% non si esprime. Il tema divide nettamente gli elettorati: la richiesta di ampliare i casi di legittima difesa raggiunge l’81% tra gli elettori di centrodestra, contro il 36% tra quelli del campo progressista.