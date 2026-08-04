Strano: “Privatizzazione sì, ma con tutele per lavoratori e ricadute concrete sul territorio”

Il Capogruppo della Lega in Consiglio Metropolitano di Catania, Ruggero Strano, ha presentato un’interrogazione a risposta orale al Sindaco Metropolitano Enrico Trantino in merito al processo di cessione di una partecipazione azionaria di maggioranza nel capitale sociale di SAC S.p.A., la società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso.

La richiesta arriva dopo l’avvio, nel mese di maggio, della procedura di privatizzazione del 51% del capitale di SAC, nonostante la società risulti in bonis e la Città Metropolitana detenga attualmente il 12,12% delle azioni.





“L’aeroporto di Catania rappresenta una delle infrastrutture più importanti per il nostro territorio, motore di sviluppo turistico, commerciale e occupazionale, dichiara Ruggero Strano, “ È quindi doveroso che un processo così delicato come la privatizzazione avvenga con la massima trasparenza e con un confronto politico preventivo che ad oggi è mancato”.





Nell’interrogazione, Strano chiede al Sindaco Metropolitano di chiarire 4 punti fondamentali:

1. Le motivazioni della cessione e quali benefici concreti ne deriveranno per il territorio e per la Città Metropolitana di Catania;

2. Se sia ancora possibile una fusione tra SAC e SAC Service, ipotesi già avanzata da alcuni Sindaci, prima della concretizzazione della privatizzazione;

3. Se sia prevista una clausola di tutela per gli attuali lavoratori degli aeroporti di Catania e Comiso;

4. Quali obiettivi del Piano industriale, se già esistente, avranno un effetto diretto sui cittadini della Città Metropolitana.





“Non siamo pregiudizialmente contrari all’ingresso di un partner industriale qualificato,prosegue Strano, ma la Lega chiede garanzie. Garanzie per i lavoratori, per l’occupazione e per le ricadute economiche sul nostro territorio. Non possiamo permettere che un patrimonio strategico come il sistema aeroportuale etneo venga svenduto senza un progetto chiaro di crescita e sviluppo per la Sicilia Orientale”.

“Chiediamo al Sindaco Trantino risposte immediate. I cittadini hanno diritto di sapere che fine farà la quota pubblica e quale sarà il futuro di uno scalo che ogni anno muove milioni di passeggeri e migliaia di posti di lavoro,”conclude il capogruppo della Lega .

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.