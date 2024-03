Il Consiglio di Sorveglianza di Aerolinee Siciliane si è riunito a Caltagirone, presso la sede operativa di via Gaspare La Rosa per la nomina del Consiglio di Gestione, equivalente al consiglio di amministrazione delle società per azioni consuete. I nuovi consiglieri sono Giacomo Guasone, Claudio Melchiorre, Giovanni Pavone.



Giacomo Guasone, è il presidente di Asfo Confcommercio,era stato già indicato nel Consiglio di Sorveglianza, si è dimesso dall’incarico precedente, per lavorare nella gestione operativa della società.

Claudio Melchiorre, dirigente d’azienda, avrà il compito di gestire i rapporti istituzionali e le relazioni esterne.

Giovanni Pavone, consulente e manager nel settore dell’energia e dell’economia circolare, avrà la responsabilità di implementare le strategie ambientali della società.

La riunione di insediamento del Consiglio di Gestione è prevista per martedì 2 aprile.

“L’attenzione verso la compagnia di bandiera siciliana è alta – ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Leonardo Licitra. I soci attuali e quelli che sottoscriveranno azioni nelle prossime settimane, ne sono consapevoli.” Licitra ha quindi espresso soddisfazione perché “con i ritmi attuali, l’aumento di capitale di due milioni sarà presto raggiunto.”

Licitra ha spiegato che gli attuali amministratori potranno aumentare di numero, quando e se ne sarà ravvisata l’esigenza. “Registriamo che anche le istituzioni danno segnali importanti per una stagione di collaborazione che porterà finalmente i siciliani ad avere una flotta con la trinacria sulla fusoliera nei cieli del Mediterraneo.”





Like this: Like Loading...

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.