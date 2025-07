Martedì 22 luglio, il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei è stato invitato presso la sede del Parlamento Siciliano dall’onorevole Ismaele La Vardera per un confronto dedicato alla situazione dell’aeroporto di Comiso.

Accettiamo di buon grado questo invito, perché la questione dell’aeroporto non può e non deve riguardare solo la nostra provincia, ma rappresenta un tema cruciale per l’intero sviluppo della regione.





Per questa ragione, estendiamo l’invito a tutta la deputazione regionale: Martedì 22 luglio, ore 12:30, Sala stampa del Parlamento Siciliano – Palermo

Un’infrastruttura come l’aeroporto “Pio La Torre” merita attenzione, visione e azioni concrete.

Luogo: Sala stampa del Parlamento Siciliano – Palermo, PALERMO, PALERMO, SICILIA

