Le previsioni da IlMeteo.it

Il meteo in Italia cambia volto nelle prossime ore, con la fine dell’anomala “Estate d’Aprile” e il ritorno a condizioni più tipiche della stagione. Il passaggio chiave è atteso tra il 29 e il 30 aprile, quando un calo termico fino a 5-6°C riporterà le temperature su valori normali. La buona notizia riguarda il ponte del Primo Maggio, che si preannuncia in gran parte soleggiato.

Come evolve il meteo nelle prossime ore

Secondo le indicazioni di iLMeteo.it, illustrate dal meteorologo Lorenzo Tedici, l’anticiclone che ha dominato gli ultimi giorni inizia a perdere forza, soprattutto al Nord.

Nelle prossime ore si registreranno temporali sulle regioni settentrionali, con fenomeni più frequenti in prossimità dei rilievi montuosi. Questo peggioramento sarà accompagnato da un primo calo delle temperature, ancora graduale.

Al Centro-Sud, invece, il quadro resta stabile e anomalo: il caldo continua a dominare con valori che raggiungono 26-27°C, soprattutto sulle regioni tirreniche centrali. Una situazione che mantiene caratteristiche quasi estive.

Perché il caldo resiste ancora al Centro-Sud

La struttura anticiclonica insiste ancora su due terzi del Paese. Anche nella giornata di mercoledì il copione non cambia:

Nord con maggiore nuvolosità e temporali sparsi;

Centro-Sud ancora sotto l’effetto del caldo anomalo.

Il risultato è un’Italia divisa in due, con condizioni meteorologiche opposte tra le diverse aree.

Quando arriva il vero cambio di stagione

Il momento decisivo è previsto per giovedì 30 aprile. In questa fase il cambiamento diventa esteso a tutta la Penisola.

Le temperature scenderanno in modo netto, con una diminuzione fino a 5-6°C. A favorire questo calo sarà anche il rinforzo dei venti di Grecale, che porteranno aria più fresca.

Questo passaggio segnerà ufficialmente la fine del caldo anomalo e il ritorno alle medie tipiche tra fine aprile e inizio maggio.

La giornata sarà caratterizzata anche da rovesci irregolari, distribuiti a macchia di leopardo da Nord a Sud.

Che tempo farà per il Primo Maggio

Per la Festa dei Lavoratori, il quadro torna decisamente favorevole.

Il tempo sarà stabile e soleggiato su gran parte del territorio nazionale, rendendo possibili gite e attività all’aperto. Solo all’estremo Sud, tra Bassa Calabria e Sicilia, potranno persistere locali acquazzoni.

Le temperature saranno più basse rispetto ai giorni precedenti, ma perfettamente in linea con la stagione, con massime intorno ai 21-22°C.

Il ruolo dei venti e il weekend

I venti settentrionali continueranno a soffiare con intensità moderata durante venerdì e parte di sabato. Successivamente è prevista una rapida attenuazione.

Il risultato finale sarà un weekend stabile, con cielo sereno e clima primaverile ideale.

Il passaggio sarà netto: dopo temporali, sbalzi termici e venti sostenuti, l’Italia si ritroverà sotto condizioni perfette per il ponte festivo.